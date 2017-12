Non vedo, non sento ma viaggio come pochi: la storia di Tony Giles

Avete mai avuto un sogno? Avete mai pensato di realizzarlo nonostante la vita complichi le cose di volta in volta? Questa storia è per tutti quelli che “non ce la faró mai quindi mollo”: vi presentiamo Tony Giles

Il backpaker cieco che gira il mondo

Anthony Eric Giles nasce a Weston-super-Mare, al sud ovest dell’Inghilterra, vicino Bristol, il 6 Settembre del 1978.

Tony è cieco e sordo per l’80% da entrambe le orecchie ma non usa l’apparecchio acustico. Aveva nove mesi quando i genitori si accorsero che c’era qualcosa che non andava nella vista di Tony. Pur crescendo praticamente al buio, Tony non si scoraggia e giocando, anche sulla strada con i suoi amici , inizia a scoprire i suoni e i rumori che lo circondano. Ma le brutte sorprese non sono finite per il piccolo Tony…

All’età di 6 anni, scopre di essere sordo all’80% ed ha bisogno quindi di apparecchi acustici appositi. Nel 1989, inizia a frequentare una scuola per non vedenti e non udenti, a Coventry, e ci resterà per sei anni, dove imparerà a conoscere e sviluppare meglio gli altri sensi diventando del tutto indipendente. Nella scuola impara a leggere Braille, a camminare con il bastone e a prendere i mezzi pubblici, ottenendo cosi la sua completa autonomia.

Nel 1995 la morte del suo migliore amico, affetto da distrofia muscolare, ha un fortissimo impatto sulla sua vita. Passa gli anni successivi studiando in diverse Università e superando a pieni voti molti esami. Cogliendo l’occasione di viaggiare per il mondo, tra un master e l’altro.

Tony in Giordania, lo scorso novembre

Nel dicembre del 2008, a causa di un’insufficienza renale, Tony viene sottoposto a un trapianto di rene, donatogli dal padre adottivo. Tutto questo non gli ha impedito di visitare da solo ogni singolo continente popolato.

Con Gerusalemme lo scorso mese, Tony ha raggiunto il 124esimo paese visitato.

“Viaggio da solo perchè è la più grande sfida lanciata a le stesso, devo interagire con le persone che mi circondano. Se viaggiassi con qualcuno, specialmente dotato dei sensi che io non possiedo, dovrebbe fare tutto il lavoro per me. Dovrebbe farmi da guida e non potrei toccare o trovare le cose da solo.”

“New Orleans è stata la prima città che ho raggiunto da solo. Ero in una città straniera, e ci sono arrivato da solo, era il Gennaio del 2000.

L’anno seguente mi organizzai per il mio primo grande viaggio da backpaker, ed in cinque mesi visitai: Australia, Nuova Zelanda, Vietnam e Thailandia. Nel 2004 visitai la maggior parte dell’America Latina e Africa e, l’anno dopo progettai un viaggio di sei settimane in Europa”.

Sono 17 anni che Tony viaggia per il mondo, e a leggere la sua biografia non smetterà mai. Il suo scopo è quello di continuare a viaggiare per poter mettere su carta le sue avventure e donarle al mondo. Sempre nella biografia, Tony confessa che se dovesse scegliere un paese in cui vivere, senza dubbio sarebbe la Nuova Zelanda. Li, con la sua dolce metà, vorrebbe aprire un ostello, in onore di tutti gli ostelli che lo hanno ospitato in giro per il mondo in tutti questi anni.

Nel 2010 è uscita la sua prima bibliografia ” Seeing The World My Way”, disponibile anche in e-book dal 2016 con l’aggiunta della seconda parte.

Che dire? Un vero viaggiatore che seguiremo con grande entusiasmo!

Il documentario dedicato a Tony da BBC Travel Show

