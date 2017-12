“Non c’è posto”. Lo “scarto” degli anziani, dei disabili, degli handicappati psichici?

Scrive nel Santo Vangelo l’ Evangelista “ non c’è posto” negli alberghi di Betlemme per consentire la nascita del Bambino Gesù di Giuseppe e Maria che hanno dovuto cercare rifugio in una grotta al freddo ed al gelo, riscaldati dal bue e dall’asinello .

Ai n/s tempi in questa aggregazione sociale “trovano posto” i disabili fisici, trovano posto gli handicappati psichici, trova posto tutto il mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore, specialmente le persone anziane considerate inutili ?

Le persone anziane sono un concetto molto caro a Papa Francesco, il quale con coraggio e forza ha definito che nella “cultura dello scarto”, le “ persone anziane subiscono non l’indebolimento dell’organismo e la disabilità che può conseguire, ma l’abbandono, l’esclusione, la privazione di amore” ( 20 febbraio 2014 Messaggio alla Pontificia Accademia per la Vita).

Questo è stato, da tempo, il leitmotiv della n/s Associazione budget del ricoverato e Petizione 2013 .

L’allungamento della vita moderna è una conseguenza del miglioramento delle condizioni socio-sanitarie e dello sviluppo di tecniche diagnostiche e terapeutiche, quindi è comprensibile la crescente n/s richiesta di strutture residenziali, ovvero Case di Riposo dove dare risposte funzionali e qualificate alle necessità della popolazione anziana, anche aggiungendo le qualità delle RSA.

E’ una nuova sfida quella che proponiamo, anche nella trasformazione in Residenze Sanitarie Assistite, che apportino una sicura assistenza socio sanitaria, per affrontare le necessità con azioni atte a garantire alle persone anziane uno standard qualitativo di livello elevato e focalizzato alla promozione umana e spirituale.

Quindi necessità di “strutture” che rispondono alle urgenze del territorio, dotate di servizi al cittadino ed alle famiglie da parte delle Istituzioni, dimentiche che esiste una legittima Legislazione Sociale contemplata dalla n/s Costituzione .

Essa è costituita da quel complesso di norme che tutelano tutti i cittadini, compreso un posto di residenza agli anziani, non dimenticando l’apporto dei “ Preti e delle Suore che operano nelle Case di Riposo” ( Papa Francesco 18 ottobre 2013 Vaticano Chiesa Santa Marta ).

Garantire alle persone anziane una vita serena e piena di relazione con gli altri attenta alle necessità ed esigenze della persona non solo nel corpo, ma anche nella mente, nelle emozioni e nello spirito.

E’ quanto attendiamo con efficace risalto dalle Istituzioni per “trovare quel posto” necessario alle persone disabili prive anche di quella Grotta dove è nato il Salvatore !

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

