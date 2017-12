Mercoledì 20 dicembre, alle ore 18.30, presso la sede della Croce Verde di Alessandria verranno inaugurate le nuove autoambulanze della Pubblica Assistenza alessandrina e si terrà il tradizionale scambio di auguri. Per l’occasione saranno distribuiti degli omaggi di Natale a volontari e dipendenti.

Comunicato stampa Anpas – Il Natale in Croce Verde Alessandria

La Croce Verde di Alessandria invita la popolazione alla Messa di Natale che verrà celebrata il 24 dicembre alle ore 22, nella propria sede di via Boves 5. Al termine della funzione religiosa si potranno gustare panettone e cioccolata calda. La Croce Verde Alessandria metterà a disposizione i nuovi calendari del 2018 a fronte di un’offerta a sostegno delle attività istituzionali dell’associazione.

La Croce Verde Alessandria, associata Anpas, nell’ultimo anno grazie all’impegno 130 volontari e 15 dipendenti ha effettuato quasi 24mila servizi divisi fra emergenza urgenza 118, trasporti interospedalieri, servizi in emergenza neonatale, trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, assistenze sportive e altro ancora con una percorrenza di circa 359mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 18 dicembre 2017

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it