Miss Italia Clown di corsia al Policlinico Umberto I

ALICE ARLANCH HA ANIMATO IL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA CON I NASI ROSSI DI ʺRIDERE PER VIVEREʺ

Un pomeriggio di festa per i piccoli ospiti del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I, con la visita a sorpresa della neo eletta Miss Italia, Alice Rachele Arlanch e i clown dottori dell’associazione Ridere per Vivere Lazio, che hanno portato in corsia una ventata di aria fresca.

Veronica D’Agostino 7 dic 2017

Naso rosso per l’occasione, jeans, maglietta e immancabile corona, la reginetta di bellezza si è prestata ai siparietti comici dei volontari del sorriso che, armati di palloncini colorati, tra scherzi e giochi, hanno fatto divertire i bambini per quasi tre ore. Un incontro che ha costituito un momento di svago e sollievo per le famiglie che hanno molto apprezzato il coinvolgimento di Miss Italia.

Già poco prima dell’intervento, infatti, Alice con il trucco da clown, si era intrattenuta con i genitori e il personale del nosocomio romano, prestandosi a fare foto e dispensando abbracci e carezze ai piccolissimi ricoverati.

ʺL’equipe medica e i volontari – ha detto Miss Italia a conclusione della visita – fanno un lavoro straordinario; quando hai di fronte il volto di questi bimbi ai quali la malattia ha tolto molto, non è facile non farsi sopraffare dall’emotività; queste ore trascorse insieme mi hanno regalato tanto, la loro forza è un grande esempio per tutti!”.

