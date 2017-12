“Lingua dei segni”, tocca al Coro delle mani bianche

SUSA – Mercoledì 29 novembre alcuni studenti dell’istituto ‘Enzo Ferrari’ sono stati invitati dal Comune di Buttigliera Alta, poiché in tale giornata è stata approvata, da parte del consiglio comunale, la delibera a sostegno della Lis, la lingua dei segni italiana utilizzata dalle persone sorde per comunicare.

L’obiettivo é quello di favorire sul nostro territorio l’utilizzo di tale lingua per garantire la piena integrazione delle persone sorde. Durante l’incontro gli studenti del ‘Ferrari’, con la guida della professoressa Enza Oliveto, hanno interpretato l’Inno di Mameli con la Lis per dare il via, simbolicamente, al progetto. Gli studenti dell’istituto sono particolarmente sensibili a tale problematica, poiché fanno parte del ‘Coro delle mani bianche’, nel quale sono presenti ragazzi con diverse abilità. Ricordiamo inoltre che nove studenti del ‘Ferrari’ hanno partecipato alla Maratona di arte e musica denominata ‘Music Art Ack’ a Roma, nei giorni 20 e 21 novembre, organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, come Coro delle mani bianche, per un progetto relativo a musica, territorio e inclusione. Alcuni ragazzi sono stati premiati dopo una serie di competizioni.

Nel 2019, una studentessa soggiornerà per una settimana a Matera per sviluppare il progetto, e un altro studente è stato invitato al Festival della Radio a Milano, nel mese di aprile 2018. Gli studenti del ‘Ferrari’ continuano a dimostrare il loro impegno e la loro forza nell’aiutare gli altri, grazie a queste e ad altre iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi

A fianco, gli studenti Lis del Ferrari. Sopra, il Coro delle Mani Bianche

