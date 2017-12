L’impegno della squadra nautica di salvamento di Verbania

IN SERVIZIO CON AMBULANZE E IMBARCAZIONI

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, associazione di pubblica assistenza aderente ad Anpas, era presente il 9 dicembre in piazza Ranzoni a Intra con uno stand informativo per promuovere le attività svolte e distribuzione di gadget natalizi, con raccolta di offerte, destinate agli scopi sociali e solidali.

Comunicato stampa Comunicato stampa Anpas – Squadra Nautica di Salvamento Verbania in servizio con ambulanze e imbarcazioni

La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania attualmente si avvale dell’impegno di 137 volontari grazie ai quali svolge annualmente oltre 2.800 servizi con una percorrenza di circa 98mila chilometri. La Squadra Nautica dispone di tre autoambulanze, un mezzo attrezzato con pedana mobile per il trasporto delle persone disabili, due automezzi per servizi socio sanitari e due imbarcazioni per il soccorso sul Lago Maggiore.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 11 dicembre 2017

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it