Lettera protesta GFVip – sordomuti e handicappati

Carissimi lettori/ caro GFvip

Ci presentiamo, siamo alcune delle Associazioni presenti sul territorio nazionale che rappresentano una parte del mondo dei sordi, o “ sordomuti “ come sfortunatamente vengono ignorantemente nominati ancora oggi, nonostante la legge n 95 del 20 Febbraio 2006 sancisca che << in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine – sordomuto- è sostituito con l’espressione – sordo- >> . Non volendoci dilungare sul perché debba esserci una legge che ci indichi come nominare una persona, e non usiamo il termine PERSONA a caso, basti sapere che il collegamento SORDO= MUTO è un equivoco che porta a fraintendimenti significativi sulle capacità cognitive e relazionali delle persone sorde.

Detto questo siamo qui anche e soprattutto per ribadire ancora una volta e con grande rammarico che troppo spesso ci si arroga il diritto di parlare senza sapere, ed è proprio questo che ha fatto la signorina De Lellis, che in un programma televisivo come il Grande Fratello Vip, seguito da milioni di telespettatori in tutto il Paese, con estrema leggerezza ha raccontato aneddoti secondo il suo parere divertenti affibiando epiteti quali SORDOMUTO, HANDICAPPATI a persone che lavoravano nella scuola da lei frequentata. Ecco, noi non vorremmo parlar troppo di questa ragazza ma soffermarci sulla possibilità che ha questa ragazza, di poter esprimere la sua opinione davanti a milioni di persone in totale libertà, senza preoccuparsi dell’effetto delle sue parole su chi la guarda, persino in un programma come il GF, risaputamente programma a scopo ludico e ricreativo e non di certo educativo, ma comunque con la grande responsabilità di esser seguito da così tante persone, alcune di queste sorde nonostante siano anche qui private della piena accessibilità ai sottotitoli. Per questi motivi crediamo necessario che un programma di grande seguito e ascolto debba inequivocabilmente prendere le distanze da tali affermazioni poichè, come accennato prima, esse rimandano e alimentano immagini stereotipate, che benchè frutto dell’ignoranza di chi le pronuncia, in ragione del mezzo che è stato messo loro a disposizione, diventano ostacolo alla diffusione di una cultura dell’inclusione di cui la nostra società ha così tanto bisogno. Non solo i sordi si confrontano, discutono e amano come tutti; non solo il lavoro di collaboratore scolastico è un servizio prezioso svolto a tutela e sostegno dell’educazione e formazione che si svolge a scuola; ma le persone con disabilità in generale sono distribuite e lavorano in tutti i settori della società, relativi alle proprie competenze, abilità e percorsi formativi.

Tra di noi ci sono persone sorde, udenti, CODA ( Children of deaf adults ) ma in primis persone che sono indignate di fronte alla leggerezza con la quale si toccano alcune categorie peccando di ignoranza, e la leggerezza accostata all’ignoranza non ha mai portato a nulla di buono.

Crediamo fortemente che anche la stessa Giulia abbia bisogno di una profonda sensibilizzazione, ma forse quello che più le serve sia conoscere e studiare la vita, la cultura e tutto ció che la circonda, a partire dalle persone.

Speriamo dunque che vogliate trasformare questo spiacevole accadimento in una positiva opportunità per parlare di diversità, inclusione e integrazione, ricordando tra l’altro che il 3 Dicembre è la giornata mondiale della disabilità.

LE ASSOCIAZIONI

Coda Italia

Movimento LIS Subito

Ens Provinciale di Roma

Officina Lis

Arte&mani Deaf Italy

ANIOS

AFISBi

Progetto Sur Onlus

Emergenza Sordi a 360 gradi

La Chiocciolina Onlus

A.S.U. Amici Sordi & Udenti – Insieme per superare la barriera

Inviata A tutela del mondo della sordita GF Vip da Vanessa Migliosi

Presidente LIS Subito