Lettera aperta alla Sindaca di Torino e Consigliere/i Consiglio Comunale Città di Torino

Coerenza, chi l’ha vista?

Ci rivolgiamo agli Amministratori del Comune di Torino ed ai Rappresentanti politici dei cittadini torinesi nel Consiglio Comunale per avere notizie sulla scomparsa della coerenza ed in particolare della coerenza con gli impegni e annunci, non tanto quelli espressi in concomitanza di elezioni, ove si sa che a volte vengono espresse promesse facili nella foga dell’agorà dei comizi, ma quella dovuta, perché verbalizzata con tanto di numero meccanografico, nel corso delle sedute delle Commissioni Comunali Permanenti.

Inviato da Paolo De Luca APIC Torino