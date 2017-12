La follia è il tsunami che si abbatte sulle persone innocenti?

Si è il tsunami, direi della follia, forma ormai quasi abitudinaria, che sempre imperversa su persone innocenti !

Le folli tragedie che sono avvenute ed avvengono quasi giornalmente, che non ci sorprendono più, nascondono la grave dimensione del “ fenomeno psichico ” e non lo allontanano da quello che subiscono le famiglie, che “vedono “ insidiato il loro focolare domestico .

I tristi episodi di lucide follie, che avvengono nel n/s Paese, sono i risultati di carenze di Servizi Pubblici, dove imperversano menti psichicamente instabili ed inebriate da inquietudini, sofferenze, trasgressioni, nei quali bambini, giovani, ragazze, donne, anziani e gente comune, sono vittime di violenze inaudite e da vergognosi abusi d’ogni genere che ci lasciano attoniti, avviliti, sconcertati e con noi l’opinione pubblica .

I “fattacci” avvenuti, veri “ tsunami della follia “ e quelli che succedono in certi periodi delle stagioni, ci portano a considerare che Areteo di Cappadoccia, medico greco ai tempi di Nerone che dopo Ippocrate fu il migliore conoscitore di “ malati “ quasi 2000 anni fa, evidenziò che la malattia mentale “esplodeva” :

) nei mesi primaverili ed estivi come quelli più propensi per l’instaurarsi della sintomatologia maniacale ;

b.) nei mesi autunnali ed invernali quelli in cui è facile vedere insorgere la sintomatologia depressiva .

A volte le notizie irradiate dai mass media, tenendo presente anche quelle persone in cura per malattie neurologiche e forme di depressione che hanno ucciso od uccidono, sono crude manifestazioni di una realtà che da moltissimi anni “invadono“ le cronache italiane, europee e direi mondiali .

A n/s modesto avviso questi avvenimenti dimostrano l’inconfondibile e grave stato di deterioramento prodotto dalla “terapia del silenzio” delle Istituzioni Italianeche non prendono sul serio questo grave disagio sociale con opportuni Provvedimenti Legislativi.

Le varie generazioni inorridiscono di fronte a questo “ mondo insolvente di rispetto della dignità umana”, dove tutti siamomolto perplessi nel considerare come le persone e gli adolescenti riescono a condividere ed accettare questi mutevoli periodi della vita, specie le giovani generazioni che non trovano una via di uscita dal “tunnel” della depressione e di quelle di espressioni neurologiche !

Nelle conclusioni riguardanti il sistema psichiatrico in Italia, il “Commissario Europeo per i diritti umani” dr. Alvaro Gil-Robles nel Rapporto 10/ 17 giugno 2005 al Governo ed al Parlamento Italiano ( Strasburgo 14 dicembre 2005 Comm. DH 2005) raccomandò vivamente :

a.) richiedere il parere di un medico psichiatra prima di qualsiasi internamento obbligatorio (TSO) ;

b.) aumentare i posti offerti nelle strutture e negli Ospedali Psichiatrici, in particolare per i malati cronici di lunga durata ;

Abbiamo richiesto al Parlamento Italiano:budget del ricoverato che non ci ha ancora risposto !, dove pare, che si tenda ad abbandonare al loro destino ammalati anziani, disabili, persone in fin di vita, dimettendoli anzi tempo dalle strutture ospedaliere senza una adeguata protezione alternativa :

L’Associazione “Cristiani per servire”, a mia firma, ormai da tempo ha inoltrato Petizione 2013, che è stata assegnata coi numeri 308, n.1062, n.1109 (oh ! quante variazioni vergognose) alla 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato e col n. 31 alla 12° Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, richiedendo, con la massima urgenzae dopo ben 39 anni dalla chiusura dei “manicomi”, una legge-quadro nazionale di riforma del disagio mentale, affinché le singole Regioni possano in maniera omogenea intervenire con provvedimenti legislativi di aiuto alla patologia mentale.

Rifinanziare le missioni militari all’estero con pochi risultati se non quelli di “ricevere indietro “ n/s militari Caduti per la difesa della pace, inutili e gravose “manifestazioni” di ogni genere ed “altro” e non trovare nella legge di stabilità 2017 pochi stanziamenti per la Sanità ignorando la salute dei cittadini con problemi di “malattia mentale”, non è amministrare come dovrebbe fare il “buon padre di famiglia”. Debbo ricordare che nei finanziamenti sulla Sanità ( ormai sono molto discordanti ! ), solo il 3,4% del budget è riservato alla cura dei disturbi mentali, di fronte al 7% in Tanzania, al 10% in Australia, al 12% in Inghilterra, in Europa circa il 5,4% : ebbene questi dati statistici ci “dicono” come la politica italiana ignora le necessità di risorse per i Servizi dopo il fallimento del modello manicomiale.

Non voler trovare “fondi” per attivare quegli strumenti tecnici per abbattere le molte barriere fisiche e psicologiche atte a permettere l’integrazione dei disabili nella società affinché siano in grado di assicurare un livello di indipendenza e sicurezza, o programmare quelle strutture per i disabili psico-fisici che attendono una soluzione da moltissimo tempo, dimostrano un grandissimo disinteresse verso la società e verso quel principio fondamentale di solidarietà etica .

Bisogna stare molto attenti alla sostanza ed accantonare una volta per tutte, restando con i piedi in terra, il “ mondo ed il libro dei sogni”, interrogandoci : dove è finita quella “solidarietà sociale” più volte “esumata”, ma ormai ritenuta dall’opinione pubblica pseudo ed ipocrita da parte di tutti i politici ? ( anche quelli che si dicono cattolici ? )

“ Adoriamo Dio ed amiamo il prossimo per non essere idolatri né ipocriti “ ( Papa Francesco 15 ottobre 2013 Chiesa S:Marta).

Da secoli sempre in “prima linea” l’uomo in situazioni di sofferenza ha trovato nella Chiesa Cattolica una attenta risposta cristiana, un crescente spirito di servizio con l’intento di scuotere le coscienze al rispetto della dignità dell’uomo malato, dove insistente è un ennesimo appello rivolto al buon senso del Legislatore Italiano perché trovi una soluzione più confacente alla evidente gravità di molte delle turbe di cui soffrono i malati mentali, per non dovere ancora “assistere” alla “mattanza di innocenti”,

E con le parole sagge del Santo Giovanni Palo II° : “ Andiamo avanti con speranza “

