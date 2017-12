Disability card europea: tessera (e tariffa) unica per trasporti e cultura

Accesso difforme

Ad oggi nei Paesi dell’Unione europea esistono varie agevolazioni tariffarie, di servizi, di supporto per l’accesso a musei o luoghi di cultura, per il tempo libero o i trasporti.

Tuttavia, le condizioni di accesso e gli iter da seguire sono piuttosto frammentati e difformi. È così anche nel nostro Paese, come emerge dalla rilevazione realizzata da Fish che ha coinvolto più di duecento enti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni private, dai siti archeologici ai musei, dai cinema ai teatri, dalle società sportive agli stadi, fino alle aziende di trasporto. In particolare, è emerso che i benefit sono ancora prevalentemente di natura tariffaria o monetaria, per esempio riguardano il prezzo del biglietto o il costo del servizio fornito. Rimangono marginali, invece, le facilitazioni fornite per garantire pari opportunità di accesso e fruizione alle persone con disabilità, soprattutto se intellettiva o sensoriale. Qualche esempio: su duecento enti monitorati solo tre adottano accorgimenti per le persone con disabilità psichiche, intellettive e relazionali, come guide con linguaggio semplificato; solo il 3% degli enti prevede la presenza di interpreti per i sordi nella lingua dei segni e solo due prevedono la sottotitolazione: un cinema per la visione dei film e un museo per la fruizione della relativa videoguida.

Quali vantaggi

Per accedere ad agevolazioni e servizi, tutti gli enti (eccetto nove) richiedono la documentazione che certifica la disabilità. Alcune Regioni già prevedono specifiche tessere, soprattutto nell’ambito dei trasporti pubblici, mentre Trenitalia e Rete ferroviaria italiana adottano una specifica carta blu. Talora anche il contrassegno europeo di parcheggio per disabili, che ha sostituito il vecchio tagliando arancione, viene usato e riconosciuto come “card” per l’accesso ad alcuni benefici. Un’unica tessera, invece, oltre a uniformare criteri e modalità di accesso in Italia e in Europa, potrebbe anche aggirare intoppi e procedure burocratiche, come per esempio continue richieste di permessi e presentazione di certificazioni, che spesso costituiscono per chi ha una disabilità ulteriori barriere al diritto a muoversi, ad avere le stesse opportunità rispetto agli altri cittadini, come per esempio vedere un film al cinema senza essere collocati in prima fila col naso incollato allo schermo.