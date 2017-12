“Cuori puri” di Roberto De Paolis all’Anteo per Cinema senza barriere

Mercoledì 20 dicembre torna l’appuntamento mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica che permette la visione ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al nomale pubblico in un’ottica di integrazione ideata da A.I.A.C.E Milano. In programma Cuori puri, opera prima di Roberto De Paolis che sarà proiettata all’Anteo Palazzo del Cinema alle 19:30 (sala Rubino).

CS – CSB Cuori puri 20 dicembre

Il film, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs dell’ultimo Festival di Cannes e candidato a 3 Nastri d’Argento, racconta la storia di Stefano e Agnese, due ragazzi molto diversi tra loro. Lei, 18 anni appena compiuti, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio.

Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema e inaspettata.

Il progetto Cinema senza Barriere®, ideato nel 2005 da A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, ha lo scopo di promuovere concretamente il diritto di chiunque di andare al cinema, non udenti e non vedenti inclusi, godendo appieno di uno spettacolo nella stessa sala con persone normodotate.

Nato grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti), Cinema senza Barriere® negli anni è stato sostenuto da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Bari, Città Metropolitana di Milano – Assessorato allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro attraverso il Piano Emergo, Regione Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.cinemasenzabarriere.it.

A.I.A.C.E Milano con Cinema senza Barriere® promuove l’utilizzo dei loghi che indicano l’accessibilità alle proiezioni per persone con disabilità della vista e dell’udito.

Informazioni:

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.

Informazioni:

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.

Biglietti: € 6 intero; € 4,50 cad. per la persona non vedente/udente e accompagnatore

www.spaziocinema.info // 02 6597732 //

Cuori Puri di Roberto De Paolis, ore 19.30, Anteo Palazzo del Cinema di Milano (Sala Rubino)

Cinema senza Barriere® by A.I.A.C.E. Milano

info@mostrainvideo.com // www.mostrainvideo.com // 02 462094