Cuore al centro: Incontro nazionale dei Volontari Anpas

Domenica 14 gennaio, alle ore 10, si svolgerà a Firenze presso il teatro Obihall di via Fabrizio De Andrè, un incontro nazionale dei volontari delle Pubbliche Assistenze.

Comunicato stampa Anpas – Cuore al Centro. Incontro nazionale volontari Anpas

Sono invitati tutti i volontari delle Pubbliche Assistenze: sia quelli intervenuti durante il sisma centro Italia e nelle Sale Operative, sia quelli che, pur non partecipando direttamente all’emergenza, hanno garantito la continuità dei servizi delle Associazioni sui loro territori.

In occasione dell’incontro verranno consegnati gli attestati alle Associazioni e ai volontari intervenuti nell’ambito della colonna nazionale.

Dall’inizio della prima emergenza, dovuta al sisma del 24 agosto 2016, hanno partecipato 2.341 volontari provenienti da 776 associazioni di tutta Italia per un totale di 122mila ore di lavoro. Sono stati utilizzati 562 gli automezzi. Le cucine della colonna mobile delle pubbliche assistenze hanno preparato in totale quasi 130mila pasti.

Anpas Comitato Regionale del Piemonte ha inviato, per la missione in centro Italia, 195 volontari operativi, a seconda delle specializzazioni e necessità, nei territori di Amatrice, Foligno, Norcia, Macerata, Tolentino. I volontari sono stati impiegati anche in supporto alla popolazione per interventi di protezione civile e di assistenza sanitaria.

I volontari Anpas del Piemonte hanno prestato inoltre servizio presso la Sala operativa nazionale di Protezione civile e si sono resi disponibili per le attività quali il ripristino e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali e rientrati.

All’incontro del 14 gennaio sono stati invitati a partecipare e a portare un saluto ai volontari: il capo Dipartimento Angelo Borrelli, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, il presidente del CAI Vincenzo Torti, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.

Elenco delle Pubbliche Assistenze del Piemonte coinvolte nell’emergenza in centro Italia:

Pubbliche assistenze della provincia di Torino

Anpas Sociale di Grugliasco, Croce Verde Torino, Croce Bianca Orbassano, Croce Verde Vinovo, Croce Bianca Volpiano, Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Verde Rivoli, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde None, Croce Verde Bricherasio, Croce Verde Cumiana, Croce Bianca Rivalta di Torino, Gruppo Volontari Ambulanza Verolengo, Ivrea Soccorso, Radio Soccorso Sociale.

Pubbliche assistenze della provincia di Asti e Alessandria

Croce Verde Asti, Croce Verde Mombercelli, Croce Verde Castagnole delle Lanze, Croce Verde Nizza Monferrato, Croce Verde Felizzano, Croce Verde Ovadese, Croce Verde Casale, Avis Primo Soccorso Valenza, Croce Verde Arquatese, Croce Verde Villalvernia.

Pubbliche Assistenze della provincia di Cuneo

Volontari del Soccorso Clavesana, Croce Bianca Ormea, Croce Bianca Fossano, Croce Verde Saluzzo.

Pubbliche Assistenze della provincia di Novara

Pubblica Assistenza Novara Soccorso, Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio, Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano.

Pubbliche Assistenze della provincia di Verbania

Volontari del Soccorso di Villadossola, Croce Verde Gravellona, Corpo Volontari del Soccorso Valle Vigezzo, Volontari del Soccorso Omegna.

Pubbliche Assistenze della provincia di Vercelli

Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese.

