CRISPR contro la sordità genetica

Chi ha a che fare, direttamente o indirettamente, con la sordità sa quanto questa possa risultare invalidante. 1 bambino su 1000, in Italia, già alla nascita presenta questo quadro clinico.

By Antonio Innocenzi

Esistono oltre un centinaio di mutazioni che lo comportano e, forse, un giorno saremo in grado di trattarle. Al momento non ci sono possibilità di intervento, ma un lavoro americano sembra aprire le porte a nuove prospettive per alcuni tra questi pazienti.

Dalla Harvard University arriva un lavoro che getta le basi per ottenere un trattamento efficace per una di queste mutazioni. I professori David Liu e Zheng-Yi Chen sono stati in grado di ripristinare buona parte dell’udito in topi portanti la mutazione del gene Tmc1.

Una possibilità terapeutica contro la sordità genetica

Trattare la sordità con una tecnica come CRISPR/Cas-9, che vi abbiamo presentato in un precedente articolo, fino a pochi anni fa sarebbe suonato come un qualcosa di fantascientifico. I due docenti della Harvard University sono stati in grado di identificare dei topi con una mutazione genetica molto particolare, la quale li rendeva sordi o sin dalla nascita o in breve tempo. Questa fu identificata come una mutazione puntiforme a carico del gene Tmc1 ed i topi vennero indicati con il nome di Bethoveen (Bth/+), in ricordo del celebre compositore che perse l’udito all’età di 30 anni.

La proteina codificata da questo gene rappresenta un elemento imprescindibile nel corretto funzionamento dell’udito, essendo una di quelle alla base della conversione dell’onda sonora in stimolo elettrico.