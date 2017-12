Il Banchetto Sociale dell’A.A.V.S.V. Deaf

Come da tradizione aspettando del giorno di Natale l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi per la domenica del 10 dicembre 2017 ha organizzato il banchetto sociale presso un noto ristorante di Morbegno: La Ruota. La festa d’incontro coi Soci e familiari è stata assai bella e affettuosa per averci trovati quasi tutti assieme dopo un periodo d’isolamento dalle sperdute valli Valtellinesi.

Malgrado l’appello di altre sorde anziane ed ricoverate in ospizi ed ospedali sono intervenuti oltre una cinquantina di amici valtellinesi ed nuovi soci grazie del passaparola. Tra una portata e l’altra grazie delle conoscenze e presentazioni abbiamo trovato fra i commensali alcuni sordi di elevata bravura nello sport valtellinese come sci, Mountain bike, corsa e scacchi. Dopo quel luculliano pranzo c’è stata una lotteria natalizia con abbondanti regali grazie di alcune socie che avevano pensato di fare qualcosa in più per i suoi amici (piccoli lavori di cucito ed uncinetto).

Al primo premio di un grande cestino natalizio è andato alla signora Rosella di Milano ed per gli altri premi come di consolazione piccoli cestini ed altra roba ma sempre buona. Dopo la rallegrata festa per chiudere il presidente Enus di Dubino ha voluto salutare i Soci delle prossime feste ed dire qualche parola sul prossimo anno che la nostra associazione varcherà i dieci anni di fondazione ed si preparerà a festeggiare l’evento con sobrietà perché durante la sua lunga attività ha sempre elargito con generosità ai soci e familiari bisognosi d’aiuto. Per finire è intervenuto l’ex presidente dell’Associazione Sordi Ticinese-Svizzera Loris a complimentare la nostra attività ed in modo particolare la simpatica signora Anna di Ponte Valtellina.

Del Grosso Giuseppe