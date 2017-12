ACCESSIBILITÀ E TURISMO: Simona Petaccia tra gli autori del volume edito dal MiBACT

A presentarlo sarà l’On. Ilaria Borletti Buitoni durante il convegno “PROGETTARE AL FUTURO: Accessibilità, inclusione e dialogo interculturale nell’anno europeo del patrimonio 2018”

Roma, mercoledì 13 dicembre 2017 (ore 09:30)

La giornalista abruzzese Simona Petaccia (Presidente Diritti Diretti) è tra gli autori del volume “Il patrimonio culturale per tutti. Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità” a cura di Gabriella Cetorelli e Manuel Roberto Guido, edito nella Collana “Quaderni della Valorizzazione” (Nuova serie, n. 4), curata dalla Direzione generale Musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT).

A presentarlo sarà l’On. Ilaria Borletti Buitoni durante il convegno “PROGETTARE AL FUTURO: Accessibilità, inclusione e dialogo interculturale nell’anno europeo del patrimonio 2018”, che si svolgerà il 13 dicembre 2017 (09:30 – 18:00) presso il MiBACT – Sala “Giovanni Spadolini” in Via del Collegio Romano n. 27 a Roma.

L’incontro organizzato dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale Educazione e Ricerca del MiBACT sarà declinato ai temi dell’accessibilità, della coesione sociale, oltre che del dialogo culturale e creativo.

«Il mio intervento – ha dichiarato Simona Petaccia – è stato inserito nella terza parte del volume, quella dedicata ad accessibilità e turismo. Mi sono occupata del tema “Cultura e turismo: accessibilità, comunicazione ed orientamento” perché, come ho scritto nel testo, considero la comunicazione professionale come un tassello indispensabile in qualsiasi progetto, soprattutto in ambito turistico-culturale. Questo perché tuttora esiste un contrasto tra ciò che la maggior parte degli esperti in progettazione universale desidera esprimere e quello che, invece, riesce a far percepire a chi non conosce il settore».

L’ingresso al convegno sarà libero e l’evento potrà essere seguito anche in streaming, sul canale YouTube MiBACT.TV.

Per consultare il programma (.pdf), cliccare qui.

INFO : info@dirittidiretti.it.

Per scaricare la foto di Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti), cliccare qui.Associazione Diritti Diretti ONLUS

