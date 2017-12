3 dicembre “un solo giorno all’anno tutto l’anno”

Care/i, il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità la giornata è un appuntamento che è stato istituito nel 1981, in occasione dell’Anno Internazionaledelle Persone Disabili, con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.

Inoltre, nel 1993, la Commissione Europea ha reso il 3 dicembre anche la Giornata Europea delle Persone con Disabilità, rendendola un appuntamento non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, gli operatori, i professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei.

Apprezziamo lo slogan _UN GIORNO ALL’ANNO TUTTO L’ANNO_ adottato dal MiBAC, nell’ambito delle proprie competenze,con l’intento di porre l’accento sul fatto che non si deve dare attenzione a questa problematica solo un giorno all’anno, ma tenerla viva per sempre.

Non a caso LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ È DEDICATA QUEST’ANNO AL TEMA “TRASFORMAZIONE VERSO UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE E RESILIENTE PER TUTTI”

Infatti tutte/i sappiamo quanta resilienza serva per affrontare con dignità e umanità la vita di ogni giorno e non farsi travolgere dai piccoli e grandi problemi ,che spesso costituiscono un handicap in particolare se aggravati da situazioni di difficoltà socio /sanitarie , culturali e lavorative, e resa più dura da burocrazie, da inadempienze

legislative ,da ignoranza e tanto altro.

Per questo condividiamo la posizione di chi ritiene che si debba andare oltre le consuete parole celebrative e dare invece un segno tangibile di concretezza nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e della promozione di una società realmente inclusiva con pari opportunità per tutti.

L’APIC nel suo piccolo cercherà ancora di contribuire a questa battaglia di civiltà grazie al sostegno degli associati e degli amici,continuando a tessere rapporti e stare dentro le realtà che portano avanti le idee di inclusione senza steccati avendo in mente :

Niente su di Noi senza di Noi.

In tutta Italia per l’occasione non mancano eventi , convegni, mercatini, spettacoli e tanto altro , ne segnaliamo alcuni che riguardano Torino

di seguito link informativo

Come si può notare si va oltre il 3 dicembre e toccano vari ambiti , fra questi un progetto (vedi link di sotto) ci sembra molto attuale,per non dimenticare mai , in un momento storico che vede il riproporsi di ideologie nell’indifferenza dei più, che non dovrebbero avere spazio e tantomeno avere dannosi riflettori mediatici accessi

Care/i, oggi è il 1 dicembre e questa data è anch’essa importantissima :

GIORNATA MONDIALE LOTTA CONTRO L’AIDS ,molto si è fatto ma serve non

abbassare la guardia .(nel link di sotto informazioni sul tema)

Chiudiamo ricordando il nostro evento di domenica 17 Dicembre 2017

PRANZO SOCIALE DELL’APIC programma e info per prenotazione

Al link

Vi aspettiamo numerosi