Un torneo trovato al settimo cielo

Nel modo in cui da tradizione per il mese rigido come quello di novembre l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano per il sabato del 18 c.s. ha organizzato il settimo torneo individuale di gioco “Scala Quaranta”.

Questa volta grazie al suo web mail del passaparola sono intervenuti massicciamente molti sordi abitanti di Legnano e nei dintorni della bellissima cittadina a partecipare a quel gioco di passatempo. Con quell’alta affluenza “silenziosa” nonostante anche urlante di gioia ha gioito anche il comitato organizzatore. A causa di trentadue partecipanti al torneo il tempo s’è protratto a tarda serata con la rifocillazione di panini e piadine.

Dopo una estenuante ed anche pacifica battaglia ha prevalso la simpatica Giuseppina col suo minor punteggio; al secondo posto una signora udente di nome Francesca, ed per il terzo e quarto posto si sono accontentati i sordoparlanti Sergio e Giorgio.

Del Grosso Giuseppe