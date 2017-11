Si disputerà nella Granda la partita Italia-Germania della Nazionale di Calcio dei Sordi

L’evento il 21 aprile 2018 a Alba. L’incontro è valido per la qualificazione al campionato europeo di categoria, che si svolgerà a Creta

Sabato 25 novembre nel Palazzo comunale di Alba, il Sindaco Maurizio Marello ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana Sordi Calcio.

Il direttore tecnico Luca Aquilino, il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Sordi di Alba Corrado Avarino ed il consigliere del Gruppo Sportivo Sordi di Torino Maurizio Bartolomeo sono arrivati in Municipio accompagnati dal consigliere comunale di Alba Emanuele Bolla.

Il gruppo ha proposto al Sindaco Marello la possibilità di disputare nella Capitale delle Langhe la partita Italia – Germania il 21 aprile 2018. Un incontro valido per la qualificazione al Campionato Europeo di Calcio Edso (European Deaf Sport Organization) in programma a Creta in giugno 2019.

Intanto la Nazionale Italiana Sordi Calcio è da poco rientrata da Belgrado dove ha disputato la partita con la Serbia vincendo 1-2, mentre nel luglio 2017 ha conquistato il quarto posto alle Olimpiadi per sordi di Samsun in Turchia.

«Molto volentieri la città ospiterà questo evento – assicura il Sindaco Maurizio Marello – anche perché con l’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Sordi di Alba in questi anni abbiamo fatto molte iniziative. Sarà un bel momento di sport in cui cercheremo di coinvolgere i giovani che praticano il calcio nella nostra città».