Roma, Campioni e trovatelli, torna il Supercat Show 2017

Alla Nuova Fiera di Roma sabato 11 e domenica 12 la manifestazione dedicata ai gatti. Arrivata alla XVIII edizione ospita 800 mici provenienti da tutto il mondo: dal campione maine coon Toro Seduto, che pesa dieci chili, al trovatello Lucky, nero e sfortunato, che è stato investito da una macchina ed è in cerca di adozione

di CECILIA CIRINEI

Sacri di Birmania, Norvegesi delle foreste, Bengal, Sphinx, Certosini, Persiani e molto di più. Mici di tutti i tipi e di tutte le razze, per la gioia degli appassionati di questo straordinario piccolo felino, alla manifestazione SuperCat Show 2017 sabato 11 e domenica 12 alla Nuova Fiera di Roma. Il padiglione sette, ospiterà per la XVIII edizione la bellezza di ben 800 gatti provenienti da tutto il mondo.

Lo slogan di quest’anno, ispirato al film “Il Marchese del Grillo” con Alberto Sordi, è: “Perchè io so’ io e voi non siete un gatto!”. Si presentano al pubblico due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. I numeri si commentano da soli e sottolineano quanto ai romani piacciono i gatti: 100.000 visitatori negli ultimi tre anni, 11.000 metri quadrati di villaggio, 800 gatti da tutto il mondo che quest’anno si esibiranno su due grandi palchi, uno per i i giudizi (in giuria 8 tra i più importanti giudici internazionali dell’Associazione Nazionale Felina Italiana – ANFI) e uno invece per i “best show”, le sfilate di bellezza, per conoscere razze e gatti in concorso. Tutto in collaborazione con Arca onlus (www.igattidellapiramide.it), che cura l’oasi felina della Piramide e quella di Porta Portese, e la firma dell’Associazione Nazionale felina italiana (www.anfitalia.it) che da oltre 60 anni opera sul territorio italiano.

L’evento più importante è il concorso degli esemplari più belli ed eleganti. Tra le razze più particolari il Selkirk Rex, in Italia ne esistono pochissimi esemplari, che sembrano dei persiani con il pelo arricciato, il Bengal, che invece appare come un piccolo leopardo, maculato e dagli occhi verdissimi, il Turco-van, il gatto nuotatore, il Kurilean Bobtail delle isole russe Kuril con l’inconfondibile coda a pon pon. E poi ancora: Sacri di Birmania, Persiani, Siberiani, Abissini, Maine Coon, i nudi Sphinx, Birtish, Certosini, Blu di Russia, Norvegesi delle foreste, Ragdool.

Gli allevatori provengono da molti Stati del mondo, fra i quali Finlandia, Grecia, Malta, Francia e Lettonia. Sabato ci sarà un evento speciale (alle 15) dedicato tutto ai Sacri di Birmania con oltre 60 batuffoli di cotone bianco con il musetto e le zampette beige, occhi azzurri ed i “guantini” bianchi, perchè la leggenda racconta che si chiamano così perchè il primo della loro razza, posò le sue zampette su Buddha addormentato.

Spiccano fra tutti il maine coon “Clabacoon’s Toro Seduto”, un maschio di dieci chili, che in cinque anni ha vinto tutti i possibili premi della manifestazione, e di molte altre, come la Mediterranean Winner 2017, e l’abissina Alina anche lei campionessa del mondo nel 2015. Ampio spazio alle adozioni e ai mici più sfortunati, con il premio speciale ai gatti neri “antisuperstizione”. Ed è

proprio un trovatello nero, Lucky, investito da una macchina sulla via Appia, la mascotte della manifestazione. Il piccolo cercherà una famiglia che lo adotti. Ha tre mesi, e, nell’incidente stradale, dove il suo fratellino è morto, ha perso una zampetta. Ma è pieno di gioia di vivere.

Nuova Fiera di Roma, ingresso nord, padiglione 7, sabato 11 e domenica 12, biglietti sabato 8 euro e domenica 9 euro. Orari 10-19,30. Infoline 06.8075050 o www.supercatshow.com

