Parte all’Istituto Gae Aulenti il progetto LIS

E’ partito mercoledì 15 novembre il progetto LIS ( lingua dei segni italiana) che vede coinvolti gli allievi della 2AA agrario dell’Istituto Gae Aulenti di Biella presieduto dal Dirigente Scolastico Cesare Molinari.

Redazione g. c

L’iniziativa, partita grazie ai fondi ottenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e all’impegno della coordinatrice del sostegno del corso di studi agrario, geometri, ipsia Paola Botta, vede l’intera classe impegnata ad avvicinarsi al meglio a questa lingua.

Di questo gruppo fa parte una studentessa proveniente dall’Istituto comprensivo di Cossato dove è iniziato il suo percorso scolastico all’interno del progetto di bilinguismo italiano/LIS.

Un momento, questo, che mira alla sensibilizzazione e all’inclusione di ogni singolo alunno, in quanto unico nelle sue fragilità e nei punti di forza, andando ad avvicinare i diversi mondi di udenti e sordi, per vivere serenamente un percorso scolastico condiviso, fatto di segni suoni e parole.

Gli appuntamenti in programma sono 8.

Gli studenti hanno iniziato con estremo interesse ed entusiasmo questa esperienza accompagnati dalla presenza dell’interprete LIS Elena Acquadro.

