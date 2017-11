L’Associazione Sordi di Legnano nella domenica dell’Avvento

Ieri c’è stata la prima domenica d’Avvento ma ad alcuni di noi non sapevamo il significato di quella festa per cui nell’occasione del giorno d’incontro nel nostro circolo dell’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano del tardo pomeriggio da quando è apparso il nostro don Luigi Poretti per darci qualche parola ed altro ci ha anche spiegato il significato dell’Avvento. “oggi è la prima domenica dell’Avvento” ha detto don Luigi e continuando a dire:” Avvento significa “Venuta” del Salvatore meglio ancora come “Attesa” in prossimitiva del Santo Natale”; e ancora dicendoci”

Le foto:

E’ una preparazione per sei settimane ad essere buoni e solidali col prossimo”; poi assieme abbiamo detto qualche breve preghierina ed in accordo con don Luigi abbiamo anche pregato per la scomparsa della mamma di Elisabetta Valla. Inoltre lo stesso don Luigi accompagnando con la traduzione della brava interprete Veronica una spiegazione di quell’oggetto insolito, cioè mai notato da noi: una piccolina vaschetta a forma di un pesciolino con un piccolo cero accompagnato da un cartoncino di preghiere da distribuire gratuitamente ai presenti.

Per coloro che non hanno potuto venire quel giorno don Luigi ci ha lasciato un congruo di pesciolini con preghierine per voi.

Del Grosso Giuseppe – 12 nov 2017