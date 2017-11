La doppia ricorrenza dei nostri due ex maestri del Pio Istituto Sordomuti

Oggi con fermo proposito vorremmo commemorare il 46° anniversario della scomparsa di un nostro ex maestro e vicerettore del Pio Istituto Sordomuti: don Andrea Volonté (26 novembre 1971) ottimo professore di un’aula specializzata per la rieducazione della sordità dei piccoli … ma questa volta gradiremmo che nonostante quel sabato (ieri) così uggioso e piovigginoso l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano ha voluto fare un gesto di affetto e riconoscenza anche ad un ex maestro ed assistente spirituale del nostro Pio Istituto Sordomuti di Milano e della Casa del Sordoparlante: don Attilio Vismara per i suoi novant’anni d’età andando a trovarlo nella struttura ospedaliera della Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Malgrado il suo stato fisico e mentale il carissimo don Attilio dopo i convenevoli saluti d’auguri e di ringraziamenti per gli omaggi donati da qualcuno di noi è riuscito a pregare con noi recitando il suo emozionante ed appassionante “Padre Nostro” e l’”Ave Maria”, e … poi alla fine con nostra meraviglia ed commozione ci ha dato una minuta ma bella benedizione.

Del Grosso Giuseppe