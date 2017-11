L.I.S.M. compie 35 anni e torna in Lombardia

Il 25 novembre alle ore 10, inaugurazione del nuovo Centro riabilitativo a Calcinate, in provincia di Bergamo

L.I.S.M., Lega Italiana Sclerosi Multipla, continua la sua missione al fianco dei malati. Da qualche mese ha dato vita ad un nuovo Centro Ricreativo a Calcinate, in provincia di Bergamo, per continuare il suo camminodi conforto e di supporto ai disabili motori.

L.I.S.M. nasce nel 1982 per volontà di MariaEmanuele, fondatrice e tutt’ora presidente, che con impegno quotidiano ha trasformato l’associazione in un riferimento molto apprezzato dai malati di sclerosi multipla e dalle loro famiglie.

Maria Emanuele festeggia i 35 anni di L.I.S.M. con l’inaugurazione del Centro di Calcinate, il 25 novembre prossimo alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto 1, cui seguirà un rinfresco al Ristorante “La Scorpacciata”, in via delle Rose, a Bolgate, comune limitrofo.

“Invito gli amici e i volontari di ieri e di oggi a partecipare – ha dichiarato Maria Emanuele, presidente L.I.S.M. – a starci vicino e a contribuire a rendere l’associazione sempre più viva e forte per poter sostenere i malati e aiutarli ad imparare a convivere con la loro infermità”.

Si prega di dare conferma della partecipazione entro il 15 novembre, scrivendo a lism@lism.it oppure chiamando il numero 389 8980505.

