Imperia: da gennaio prossimo il corso di ‘lingua dei segni’ per imparare a comunicare con tutti

Per tutte le informazioni si può contattare via sms il numero 339 3376269 oppure via mail all’indirizzo imperia@ens.it.

Ripartono nel gennaio prossimo ad Imperia i corsi di ‘lingua dei segni’ per imparare a comunicare con tutti in ogni situazione e contesto.

Sarà possibile iscriversi presso l’ente di Imperia, per imparare una lingua unica nel suo genere entrando in un mondo del quale è difficile non innamorarsene.

Domani alle 18 presso la sede dell’Ens di piazza G.B. De Negri 3 ad Imperia, si svolgerà una riunione informativa sui corsi (costi, orari, durata ed offerta formativa).

Per tutte le informazioni si può contattare via sms il numero 339 3376269 oppure via mail all’indirizzo imperia@ens.it.

http://www.sanremonews.it