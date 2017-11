Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis squalificata? ‘Sono tutti handicappati’

Colpo di scena al #Grande Fratello VIP dove, in queste ultime ore, a finire nel mirino del #Gossip è stata la fidanzata di Andrea Damante a causa di una frase infelice detta davanti alle telecamere. Questa volta, #Giulia De Lellis, l’esperta di tendenze, ha davvero esagerato e il pubblico ha chiesto a gran voce la sua squalifica immediata.

Curata da M. M. Perri

La ragazza, parlando dei bidelli, che ora si chiamano ‘collaboratori scolastici’, ha detto che ‘Sono tutti degli handicappati‘. Una frase che ha fatto storcere il naso persino alle sue numerose fan che proprio non se l’aspettavano da lei. Dunque, Giulia rischia la squalifica? [VIDEO] Andiamo subito a scoprirlo.

GF Vip, la gaffe imperdonabile

In queste ore nei social, in particolar modo nella pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, il pubblico si sta lamentando per il comportamento inadeguato della giovane concorrente che ha offeso pubblicamente i bidelli che lavorano nelle nostre scuole. La donna, parlando con Ivana Mrazova e Luca Onestini, ha raccontato una storia d’amore di un bidello della sua scuola che era sposato con una signora sordomuta il quale si innamorò di un’insegnante di sostegno anch’essa sordomuta. Luca le ha chiesto com’è che erano tutti sordomuti i suoi bidelli e lei ha risposto piccata che in fondo ‘Sono tutti degli handicappati’. Ma non è finita qua. La ragazza ha persino voluto fare una drammatica battuta dicendo che tra loro tre ‘ci fu una grande discussione‘! Ed è proprio per tale ragione che tutti vogliono che la redazione gieffina prenda dei provvedimenti, ma sarà alquanto improbabile che, a poche settimane dalla finale, Giulia venga espulsa dal reality [VIDEO].

Ricordiamo, inoltre, che la fidanzata di Damante è la prima concorrente finalista ma, per punizione, il GF potrebbe anche toglierle questa immunità. Dunque, non resta che attendere il verdetto di Ilary Blasi durante la prossima puntata di lunedì 27 novembre.

Giulia De Lellis offesa per lo striscione di Andrea Damante

Ma Giulia De Lellis non è la prima volta che fa questo genere di gaffe. Diverse settimane fa, l’esperta di tendenze, offese gli omosessuali affermando che i figli cresciuti da loro sarebbero divenuti gay da grandi. In questi giorni, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è apparsa al pubblico alquanto infelice. Tutto è cominciato quando la ragazza ha ricevuto un messaggio aereo dal suo amato Andrea Damante. Purtroppo, Giulia non ha capito bene il senso dello striscione e ci è rimasta molto male. Il pubblico e la redazione, invece, sono rimasti sorpresi da questa sua assurda reazione. Come andrà a finire? Non resta che attendere ulteriori novità.

http://it.blastingnews.com