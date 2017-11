Festa per il ritorno a Grottaferrata (RM) di Sr.Zelia Andrighetti Madre Generale della Congregazione Figlie di San Camillo

Soleva dire San Camillo de Lellis “ Servire i malati come una madre assiste il suo unico figlio infermo”.

In un tweet Papa Francesco ha scritto “ Quando il mondo dorme nella comodità e nell’egoismo la missione cristiana è di aiutare a svegliarsi ( Vaticano 8 gennaio 2016 ).

E’ quello che avviene nella realtà quotidiana da parte della Reverendissima Madre Generale Sr. Zelia Andrighetti reduce da un grande giro nel Sud America, festeggiata il 19 novembre 2017 a Grottaferrata da parte delle Consorelle durante la Santa Messa di ringraziamento.

Le RR Suore di San Camillo gestiscono, fra altre attività, anche le Case di Riposo, come quella di Sant’Alfio (CT) presso la quale sono per sempre ricoverato, augurando che diventi RSA ( Residenza Sanitaria Assistita) e ripresa del posizionamento dei pannelli solari necessari per il normale andamento della Casa.

Le Case di Riposo sono piene di un esercito di anziani/e e sono il rifugio naturale del mondo della disabilità, della sofferenza, del dolore, dove necessita “ Pregare perché il Signore mandi Santi Preti e Suore liberi tutti da idolatria, potere, denaro ( Esortazione di Papa Francesco ( 3 marzo 2014 Vaticano).

BEN TORNATA Reverendissima Madre Generale da me e dalla mia Associazione con cuore sincero e che il Signore La benedica unitamente alle RR Suore .

Ad majora sempre e con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza “

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire