DVCL Bergamo, il presidente USS Bergamo Bottini: “Una fantastica esperienza umana e sportiva”

Bergamo, 21 novembre – A due giorni dall’inizio della 4a edizione della Champions League di pallavolo silenziosa, che si terrà a Bergamo dal 23 al 25 novembre prossimi, il presidente del comitato organizzatore e dell’Unione Sportiva Sordi di Bergamo Stefano Bottini ha voluto così esprimere la sua soddisfazione per la scelta della sua città per accogliere la kermesse: «Siamo pronti ad ospitare un Campionato di livello Europeo come la Champions League di volley. Auguriamo a tutte le squadre che stanno arrivando di vivere a Bergamo, la nostra città, una esperienza fantastica umana e sportiva».

La 4th Deaf Volleyball Champions League è stata presentata stamani presso la sede municipale di Bergamo alla presenza di organizzatori e Istituzioni.

