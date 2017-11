Consiglio Comunale Cava: nuovo incarico per Paola Landi

Lo stesso Servalli ha annunciato che la capogruppo del Paola Landi ha ricevuto l’incarico di. Laprende il posto di Fortunata Sorrentino, dimissionaria nel mese scorso. Servalli ha augurato un buon lavoro alla nuova incaricata. Si sono uniti al Sindaco anche i consiglierieddurante le raccomandazioni in Consiglio. Paola Landi ha ringraziato il Sindaco e i colleghi consiglieri con un messaggio: “. Quest’incarico riguarda, non solo le donne, ma tutte le persone che posso incontrare disagio ad entrare nella società. L’attenzione sarà posta su tutto e spero di poter collaborare con gli assessorati, ma in generale con tutti”.