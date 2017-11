Conferenza stampa per la sottoscrizione protocollo del ‘Progetto Sos Sordi’

Si ricorda che oggi alle ore 12.00, presso l’Aula Multimediale della Questura di Caserta, si terrà una conferenza stampa in occasione della sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa del “Progetto SOS Sordi” da parte del Questore Antonio Borrelli e del Presidente dell’E.N.S. – Sezione di Caserta Andrea Tartaglione.

Il progetto, promosso dall’E.N.S. – Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi e ideato in collaborazione con la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, nasce con l’obiettivo di rendere accessibili i servizi di emergenza alle persone affette da sordità mediante l’utilizzo dell’applicazione “SOS SORDI”.

Il servizio prevede la possibilità di contattare la Polizia di Stato, rendendo accessibile in maniera alternativa il servizio del numero d’emergenza 113, tramite una app che, grazie a un’interfaccia grafica intuitiva, permette all’utente di chiedere l’intervento della Polizia attraverso il touch screen del proprio smartphone o tablet.

