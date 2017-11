“Cinema senza Barriere®” all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano

Con il film “Babylon Sisters” il 22 novembre riparte la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano dedicata ai disabili sensoriali Tra le novità della nuova edizione la sottotitolazione a colori e la partecipazione di un gruppo di ospiti migranti e rifugiati della Diaconia Valdese alle proiezioni

Torna Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano, dedicata ai disabili sensoriali, mercoledì 22 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano con la proiezione di Babylon Sisters di Gigi Roccati, una storia di danza, donne, integrazione e migrazione in Italia (ore 19.30).

Il progetto Cinema senza Barriere®, ideato nel 2005 da A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, ha lo scopo di promuovere concretamente il diritto di chiunque di andare al cinema, non udenti e non vedenti inclusi, godendo appieno di uno spettacolo nella stessa sala con persone normodotate.

“Cinema senza Barriere® – spiega Romano Fattorossi – riparte proprio dall’Anteo Palazzo del Cinema, un luogo che è sempre stato di intrattenimento culturale e che sta già dimostrando che un pubblico intelligente cerca proposte di qualità e non rinuncia ad andare al cinema”.

Le novità di Cinema senza Barriere®

Tra le novità di quest’anno la proiezione con sottotitolazione a colori, realizzata proprio per una migliore fruizione del film per gli spettatori con disabilità sensoriali. I sottotitoli contengono indicazioni relative alla parte sonora, e sono caratterizzate ognuna da uno specifico colore, riportati all’inizio del film da una legenda: ad esempio la voce in campo sarà di colore bianco e quella fuori campo gialla, mentre i suoni saranno indicati in rosso e le parole delle canzoni color magenta.

Cinema senza Barriere®, grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha potuto mettere a punto anche un apposito kit di proiezione, che consente proiezioni senza barriere anche per brevi periodi. Si amplia così la circuitazione; il cinema Astra di Como inizia le proiezioni a novembre proponendo film con i sottotitoli e audiocommento. Tutte le sale interessate ad offrire al proprio pubblico questo servizio possono rivolgersi ad AIACE Milano che mette a disposizione il kit per un periodo di prova di 3 mesi. Il kit comprende anche tre film dell’archivio di A.I.A.C.E Milano con audiocommento e sottotitoli (il bando è online sul sito http://www.cinemasenzabarriere.it e www.lombardiaspettacolo.com).

Cinema senza Barriere® si arricchisce per questa edizione di un’ulteriore iniziativa capace ancora una volta di promuovere una reale integrazione tra le persone. “Sono molto contenta – dice Eva Schwarzwald – perché la rassegna si apre ad un nuovo pubblico, abbattendo una nuova barriera. Infatti oltre alle persone con disabilità sensoriali abbiamo tra i nuovi utenti della proiezione del 22 un gruppo di ospiti, richiedenti asilo e rifugiati, accolti nei progetti SPRAR e CAS della Diaconia Valdese. Una barriera in più cade e l’inclusione e l’integrazione si attuano, in una sala cinematografica, in uno spazio di cultura. I sottotitoli potranno anche aiutare nell’apprendimento della lingua italiana”.

Parallelamente, Cinema senza Barriere®, porta avanti l’attività di conservazione del proprio archivio, che conta ormai ben 95 titoli.

Nato grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti), Cinema senza Barriere® negli anni è stato sostenuto da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Bari, Città Metropolitana di Milano – Assessorato allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro attraverso il Piano Emergo, Regione Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito www.cinemasenzabarriere.it.

A.I.A.C.E Milano con Cinema senza Barriere® promuove l’utilizzo dei loghi che indicano l’accessibilità alle proiezioni per persone con disabilità della vista e dell’udito.

Babylon Sisters di Gigi Roccati

Il film, che ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico e riconoscimenti della critica nei festival nazionali e internazionali è interpretato da Amber Dutta, Nav Ghotra, Lucia Mascino, Peppe Voltarelli e Renato Carpentieri; racconta la storia di Kamla, una bambina indiana che da poco si è trasferita con i genitori in un palazzo alla periferia di Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, tutti i condomini cercano in ogni modo di non lasciare la propria casa, ma le reazioni sono diverse tra uomini e donne. Shanti (Ghotra) non si infuria e dispera come il marito, ma pensa insieme alle altre donne, a come risolvere il problema. Lei dalla sua ha un dono, quello di saper ballare, proprio come una star di Bollywood e con l’aiuto di un’amica italiana (Mascino), progetta una scuola di danza. Questa sarà l’occasione di riscatto personale, famigliare e collettivo, mentre la piccola Kamla riuscirà a sciogliere il cuore del professor Leone (Carpentieri), grazie anche alla poesia.

