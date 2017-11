Champions League Bergamo, le bergamasche per il podio

Bergamo, 24 novembre – Domani sera, dopo la finalissima maschile (18.30), la cerimonia di chiusura con la presenza di Davide Mazzanti, ct della Nazionale femminile nonché protagonista dell’ultima Foppapedretti vincente. Ma intanto si continua a giocare con una maratona a ritmi serratissimi e due italiane su tre si giocano il podio.

Il Brescia di Ilaria Galbusera perde il confronto finale nel gironcino con San Pietroburgo dopo una lotta all’ultima palla, ma poi riesce a buttar fuori il Kaluga campione uscente nel quarto di finale più straordinario e accattivante possibile alla Palestra di via Flores alla Celadina. L’Ancona del grintoso libero acchiappa-mine vaganti Katia Zucchelli e della riservista Monica Cagliani si trova davanti un’altra russa, la quotata Novosibirsk, e anche se la sconfitta la destina a una corazzata come Kiev riesce a spuntarla al quinto set contro le ucraine, seconde a Rimini 2016.

Un venerdì durissimo ma alla fine trionfale quello delle bergamasche impegnate nella 4a edizione della Deaf Volleyball Champions League, la massima competizione continentale riservata ad atlete ed atleti non udenti promossa della Federazione Sport Sordi Italia con la regia di Esatour. Adesso Ancona se la vedrà con le pietroburghesi, Brescia con Novosibirsk. E la sensazione è che andare a medaglia a questo punto sia tutt’altro che una chimera. Sorpresa in negativo, invece, per il maschile del club marchigiano, estromessi dalla poule per i primi 4 posti dagli outsider della capitale polacca.

I RISULTATI DELLA 2a GIORNATA

Gruppo A Donne: ASSL Pavoni Brescia (ITA) – Sankt Peterburg (RUS) 2-3 (25-17, 19-25, 23-25, 27-25, 13-15)

Gruppo B Donne: Kaluga (RUS) – Stade Parisien Sourd (FRA) 3-0 (25-6, 25-4, 25-5)

Gruppo D Donne: GSS Ancona (ITA) – NCVSM Novosibirsk (RUS) 1-3 (25-17, 22-25, 25-18, 25-27)

Gruppo A Uomini: GSS Ancona (ITA) – Stade Parisien Sourd (FRA) 3-0 (25-15, 25-20, 25-23)

Gruppo A Uomini: NCVSM Novosibirsk (RUS) – SK Olympia Praha (CEC) 3-0 (25-13, 25-13, 25-20)

Gruppo B Uomini: Khmao Ugra Surgut (RUS) – AS Poitiers (FRA) 3-0 (25-13, 25-21, 25-5)

Gruppo B Uomini: KV Kyiv (UCR) – MKSN Mazowsze Warszawa (POL) 3-0 (25-23, 25-13, 26-24)

9°-12° posto Donne: (A3) DVD Dorswedo (OLA) – (B3) Stade Parisien Sourd (FRA) 3-0 (25-12, 25-12, 25-14)

Quarti Donne: (A1) Sankt Peterburg (RUS) – (B2) SK Olympia Praha (CEC) 3-1 (25-12, 25-21, 25-27, 25-20)

Quarti Donne: (B1) Kaluga (RUS) – (A2) ASSL Lodovico Pavoni Brescia (ITA) 1-3 (24-26, 25-27, 25-22, 22-25)

Quarti Donne: (C1) KV Kyiv (UCR) – (D2) GSS Ancona (ITA) 2-3 (25-21, 17-25, 22-25, 25-21, 11-15)

Quarti Donne: (D1) NCVSM Novosibirsk (RUS) – (C2) ASLS Torcy (FRA) 3-0 (25-9, 25-8, 25-9)

Quarti Uomini: (A1) NCVSM Novosibirsk (RUS) – (B4) AS Poitiers (FRA) 3-0 (25-10, 25-12, 25-17)

Quarti Uomini: (B1) Khmao Ugra Surgut (RUS) – (A3) SK Olympia Praha (CEC) 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

Quarti Uomini: (B2) KV Kyiv (UCR) – (A4) Stade Parisien Sourd (FRA) 3-0 (25-13, 25-16, 25-14)

Quarti Uomini: (A2) GSS Ancona (ITA) – (B3) MKSN Mazowsze Warszawa (POL) 1-3 (25-20, 21-25, 10-25, 25-27)

IL PROGRAMMA DELLA 3a E ULTIMA GIORNATA (sabato 25 novembre)

Ore 8.30

Palestra Celadina – Semifinale Donne 5°-8°posto (16): SK Olympia Praha (CEC) – KV Kyiv (UCR)

Palestra Lotto – Semifinale Donne 5°-8°posto (17): Kaluga (RUS) – ASLS Torcy (FRA)

PalaNorda – Semifinale Donne 1°-4° posto (18): Sankt Peterburg (RUS) – GSS Ancona (ITA)

Italcementi – Semifinale Donne 1°-4° posto (19): ASSL Pavoni Brescia (ITA) – NCVSM Novosibirsk (RUS)

Ore 10.30

Palestra Celadina – Semifinale Uomini 5°-8° posto (17): AS Poitiers (FRA) – KV Kyiv (UCR)

Palestra Lotto – Semifinale Uomini 5°-8° posto (18): SK Olympia Praha (CEC) – GSS Ancona (ITA)

PalaNorda – Semifinale Uomini 1°-4° posto (19): NCVSM Novosibirsk (RUS) – Stade Parisien (FRA)

Italcementi – Semifinale Uomini 1°-4° posto (20): Khmao Ugra Surgut (RUS) – MKSN Mazowsze Warszawa (POL)

Ore 12.30

Palestra Celadina – Finale Donne 9°-10° posto (al meglio dei 3 set): MKSN Mazowsze Warszawa (POL) – DSV Dorswedo (OLA)

Italcementi – Finale Donne 7°-8° posto: perdente 16 – perdente 17

PalaNorda – Finale Donne 3°-4° posto: perdente 18 – perdente 19

Ore 14.30

Palestra Lotto – Finale Uomini 7°-8° posto (al meglio dei 3 set): perdente 17 – perdente 18

Palestra Celadina – Finale Donne 5°-6° posto: vincente 16 – vincente 17

Italcementi – Finale Uomini 5°-6° posto: vincente 17 – vincente 18

PalaNorda – Finale Uomini 3°-4° posto: perdente 19 – perdente 20

16.30

PalaNorda – Finalissima Donne: vincente 18 – vincente 19

18.30

PalaNorda – Finalissima Uomini: vincente 19 – vincente 20

