Capa da record In futuro mostre “visibili” ai ciechi

BASSANO. Il bianco e nero di Capa vola verso numeri da record, ma i biglietti per le collezioni permanenti non decollano. È un bilancio dai due volti quello che l’assessore alla cultura Giovanni Cunico ha presentato in commissione nei giorni scorsi. Un bilancio nel quale convivono risultati d’eccellenza e qualche battuta d’arresto, come quella sugli introiti della bigliettazione ordinaria.

«“Robert Capa Retrospective” sta andando ben oltre le aspettative – commenta l’assessore -. L’esposizione ha superato in un mese e mezzo i 5 mila 800 visitatori, incassando più di 65 mila euro. L’aspetto assolutamente positivo è la continuità nelle presenze anche nelle settimane di ottobre, rispetto alle quali ci attendevamo un calo fisiologico. Considerando il traino delle feste natalizie, dovremmo raggiungere i 130 mila euro di incasso».

Se di fronte a Capa l’Amministrazione comunale sorride, qualche punto interrogativo arriva però dalle presenze ordinarie ai musei. L’Amministrazione avvierà nei prossimi mesi tre progetti principali. Il primo, destinato a persone con disabilità, prevede la scansione tridimensionale dei dipinti che in questo modo potranno essere “visti” grazie al tatto da parte di visitatori non vedenti; il secondo prevede la realizzazione di speciali guide che illustreranno con la lingua dei segni le opere ai non udenti.

Infine, partirà con il 2018 l’iniziativa “Atelier Canova”, con l’obiettivo di valorizzare documenti e opere dell’artista di Possagno per iniziative di promozione culturale e per il lancio del museo in occasione del 2018, anno europeo del patrimonio culturale

