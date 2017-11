Arriva LIS-GM.IT, l’innovativo portale di e-commerce dedicato alle persone sorde

GM Termoidraulica ancora una volta si prepara a sorprendere tutti e guarda al futuro grazie ad un progetto innovativo e unico nel suo genere. Stiamo parlando di LIS-GM.IT, il primo sito di e-commerce studiato per andare incontro alle esigenze dei clienti sordi.

COSENZA – Il portale infatti è stato interamente tradotto nella lingua dei segni, per consentire alle persone non udenti di navigare fra le categorie, conoscere le caratteristiche dei prodotti e scegliere ciò di cui hanno bisogno. Lo shopping per la termoidraulica e la climatizzazione non è mai stato così semplice e grazie all’intuizione di GM Termoidraulica, da oggi tantissime persone potranno fare acquisti comodamente da casa.

Tutto grazie ai video tutorial in lingua LIS, in cui vengono illustrati gli articoli e il loro utilizzo, vengono indicati gli incentivi e le agevolazioni fiscali. Navigare nel sito LIS-GM.IT è semplice e dimostra ancora una volta la volontà da parte di GM Termoidraulica di prendersi cura dei suoi clienti, senza trascurare nessuno. Il sito di e-commerce infatti è stato interamente costruito per guidare i sordi all’acquisto in rete, garantendo anche un supporto skype e whatsapp, sempre nella lingua dei segni, che consente di rispondere in modo veloce ed efficace ad ogni singola esigenza.

“Il nostro è un progetto ambizioso e unico nel suo genere – hanno spiegato i vertici dell’azienda, orgogliosi di LIS-GM.IT e certi delle sue potenzialità – ma abbiamo creduto fosse opportuno realizzare un portale di e- commerce fruibile a tutti, iniziando proprio dai sordi. La nostra idea non è solo business. Con questo progetto vogliamo rilanciare l’idea di un web globale, senza frontiere e limiti. Oggi – hanno concluso illustrando il progetto – la Rete ci offre possibilità infinite per creare nuovi legami e per sviluppare idee innovative. L’e-commerce in lingua Lis è una di queste nuove frontiere che noi come azienda stiamo esplorando”.

GM Termoidraulica si conferma ancora una volta come una società innovativa, in grado di studiare soluzioni e idee che possano soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti. LIS-GM.IT fornisce una modalità di supporto che sino ad oggi non era mai stata utilizzata nei portali e-commerce e che apre le porte a nuove applicazioni di questo tipo. Climatizzarsi e riscaldarsi con un click da oggi sarà possibile anche in Lis.

Per maggiori informazioni

Sito Web http://lis-gm.it

Contatto Nino Musacchio

GM Termoidraulica