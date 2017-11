4th Deaf Volleyball Champions League

Bergamo, 20 novembre – La presente per invitare le SS.VV. alla conferenza stampa di presentazione della 4a edizione della Champions League di pallavolo per atleti sordi, che si terrà domani martedì 21 novembre alle ore 12 presso la Sala “Cutuli” della sede comunale di Palazzo Frizzoni (piazza Matteotti 27).



«È una manifestazione che dà a Bergamo l’occasione di creare inclusione sociale vera», è la premessa dell’assessore allo sport del Comune di Bergamo, Loredana Poli, alla kermesse che verrà disputata a Bergamo dal 23 al 25 novembre prossimi. «Lo sport è il fulcro ma non è tutto. I sordi, che rappresentano circa l’uno per mille della popolazione mondiale, hanno bisogno di opportunità per crescere e sui campi di gara l’handicap è abbattuto, o meglio dimenticato», prosegue l’esponente della giunta guidata dal sindaco Giorgio Gori.

ll capoluogo orobico si accinge a ospitare la pallavolo dopo aver recentemente aperto le porte ad altre due discipline: «Bergamo si conferma città di sport senza barriere – chiude Poli -. Questa manifestazione non è un unicum, ma prosegue un percorso avviato con l’Eurocup di basket per sordi del 2015 e gli assoluti di nuoto paralimpico 2016».

Oltre alla componente della squadra di governo cittadina, parteciperanno alla conferenza stampa il professor Massimiliano Bucca (Consigliere Federazione Sport Sordi Italia), il presidente del Comitato organizzatore di Bergamo Stefano Bottini – che prenderà la parola prima dell’Assessore -, il colonnello Massimiliano Re dell’Accademia della Guardia di Finanza Bergamo, l’avvocato Vittorio Rodeschini (presidente) e Milvo Ferrandi (consigliere delegato) di Bergamo Infrastrutture, per il Comitato Italiano Paralimpico di Bergamo l’ex referente Luigi Galluzzi e il neo referente professor Vincenzo Lolli, il presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport Mariella Canfarelli, la delegata del Coni bergamasco Lara Magoni e Matteo Pesenti, ex pallavolista e segretario generale dell’Olimpia Caloni Agnelli Bergamo.

Vi aspettiamo domani alle 12 in Sala “Cutuli”. Seguirà un rinfresco a buffet offerto a quanti interverranno. In allegato, oltre al calendario della manifestazione e la locandina, la Lodovico Pavoni Brescia della bergamasca Ilaria Galbusera (l’altra in campo è Katia Zucchelli, in forza al Gruppo Sportivo Silenziosi Ancona) bronzo uscente a Rimini 2016.

