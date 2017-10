Tombolata e Caldarroste per i Sordi Legnanesi

Come da tradizione l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese di Legnano per l’ultimo sabato del primaverile mese d’ottobre di quest’anno ha organizzato in grande la festa della castagna con giochi di famiglia. Nonostante il recente ampliamento del circolo sono intervenuti una sessantina di Sordi Legnanesi ed abitanti nei dintorni della Legnano a rendere saturo il locale.

La spensierata festa s’è potuta svolgere egregiamente grazie dell’estroso animatore Claudio Ponta con le sue geniali trovate e giochi ha reso l’atmosfera in visibilio. Ad intervallate dei giochi ci sono state distribuite ai soci e simpatizzanti sacchettini di castagne cuneesi appena arrostite.

L’intrattenimento s’è protratto oltre l’orario di chiusura per la visione della partita clou del campionato di calcio in diretta … accompagnate con grigliate di salamelle e piadine.

