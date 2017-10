Sulla piattaforma SportSupporter per portare la GS ENS Varese all’Eurocup

Continua con successo il progetto “Il silenzio non ci ferma… road to Polonia” pubblicato sulla piattaforma SportSupporter, per finanziare la partecipazione all’Eurocup

Milano, Ottobre 2017 – Manca poco meno di un mese al termine del progetto di crowdfunding promosso dalla GS ENS Varese (Gruppo Sportivo Ente Nazionale Sordi Varese) sulla piattaforma SportSupporter per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese di partecipazione all’Eurocup che si terrà in Polonia nel mese di novembre.

Il progetto ha superato la metà del budget stabilito grazie alle donazioni dei numerosi sostenitori della squadra di basket sordi, che ha conquistato lo scudetto per la prima volta nella propria storia.

Il GS ENS Varese è un’associazione sportiva nata nel lontano 1970 e si occupa delle discipline sportive per atleti sordi. La società vanta una ricchissima storia sportiva, fatta di numerose vittorie regionali e nazionali nei campionati riservati per i sordi.

Per avere la reale possibilità di partecipare all’Eurocup che si terrà a Lodz (Polonia) dal 21 al 26 novembre, i ragazzi di Varese hanno pubblicato su SportSupporter, la piattaforma di crowdfunding per lo sport, il progetto “Il silenzio non ci ferma… road to Polonia”, con l’intenzione di sensibilizzare più persone possibili ad aiutare la causa attraverso donazioni che rendano i supporter partecipi emotivamente del progetto.

In questa manifestazione europea, che decreterà la squadra Campione d’Europa nel basket sordi, si affronteranno 12 società vincitrici nei rispettivi campionati nazionali. Partecipare a questa manifestazione però comporta numerose spese.

Le donazioni hanno permesso fino a questo punto di raggiungere il 55% del budget. Per garantire la copertura delle spese di pernottamento per il team composto da giocatori, allenatori e preparatori, la GS ENS Varese ricerca una o più aziende del territorio (e non!) disposte a coprire la cifra restante che permetta di raggiungere l’obiettivo finale. Le aziende finanziatrici saranno ricompensate con la visibilità del proprio logo durante le partite della manifestazione sportiva internazionale.

Vedi il progetto: http://www.sportsupporter.it/progetti_dettaglio/id-361

SportSupporter, la prima piattaforma di crowdfunding sportivo in Italia, nasce con il preciso obiettivo di promuovere il benessere delle associazioni sportive e delle comunità locali ponendosi come facilitatore per la raccolta fondi. Con lo scopo di aiutare le associazioni sportive a 360°, svolge inoltre attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di aziende private, fondazioni e istituzioni che intendano impegnarsi a favore delle associazioni sportive con azioni di sponsorizzazione, patrocini o supportando direttamente progetti attivi di raccolta fondi.

