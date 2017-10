Sordomuti a S.Giovanni per una messa con la lingua dei segni

Associazione Sordomuti di Legnano riunita in una 2 Giorni, culminata domenica mattina con la partecipazione ad una messa a S.Giovanni, celebrata da don Luigi Poretti, cappellano del gruppo e già parroco a S.Paolo.

Domenica 01 ottobre 2017

I sordomuti hanno potuto seguire la messa grazie all’aiuto di una assistente che, attraverso la lingua dei segni, ha reso partecipe il gruppo in ogni momento della cerimonia.

Durante la funzione, è stato ricordato Ivan Bressan, esponente della lista civica Insieme per Legnano e impegnato particolarmente con l’associazione Polis, deceduto nello scorso mese di agosto. Nella pregheriera dedicata ai defunti, un pensiero è stato letto da Carla Mondellini, presidente di Insieme per Legnano. Presenti diversi associati e amici, tra cui l’ex sindaco Alberto Centinaio e l’attuale consigliera comunale di Insieme per Legnano, Marina Gusmeri.

(Marco Tajè) http://www.legnanonews.com/