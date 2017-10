Sordi, nuovo sistema per segnalare emergenze a polizia

TREVISO – È stato firmato questa mattina in Questura, dal questore, Maurizio Dalle Mura, e dal presidente dell’Ente Nazionale Sordi, Giovanni Foltran (in foto insieme), un progetto frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato e la Sezione Provinciale di Treviso dell’Ens, l’Ente Nazionale Sordi.

Tramite un sistema informatizzato sarà possibile comporre un messaggio sul cellulare codificato, che non si limiterà solo a segnalare una situazione di emergenza, ma anche di che tipo di emergenza si tratta.

Basterà, infatti, digitare il numero e gli operatori della Centrale Operativa saranno in grado di individuare l’indirizzo e la situazione di pericolo in cui si trova chi ha inserito il codice. In tal modo l’operatore di Polizia interverrà in maniera qualificata.

“Basta che l’utente abbia con sé il cellulare – ha spiegato stamane il questore di Treviso, Maurizio Dalle Mura – ed invii il messaggio codificato. A quel punto noi capiremo subito di che tipo di pericolo si tratta. Automaticamente può essere richiesto qualsiasi tipo di intervento, basta digitare pochi numeri”.

http://www.oggitreviso.it/