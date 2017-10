Segna con me: il documentario sulla lingua dei segni su Rai Storia

“C’è una lingua che non si parla con la voce – scrivono in una nota dalla Rai -, ma con le mani, e si ascolta con gli occhi. La lingua dei segni italiana oggi è usata da decine di migliaia di persone nel nostro paese, sorde e udenti.”

“Lo racconta il doc ‘Segna con me’, in onda mercoledì 11 ottobre alle 22.10 su Rai Storia; una riflessione sull’importanza della comunicazione nelle nostre vite, ma anche su quanto questa comunicazione costruisca la nostra cittadinanza e, a tratti, anche la nostra felicità” prosegue la tv di Stato.

“Ma questa è anche la storia di una lingua che – viene chiarito in ultimo -, a dispetto di quel che dice la scienza e di quel che succede nel resto del mondo, in Italia non è riconosciuta dalla legge. E di conseguenza non è conosciuta dalla maggior parte degli italiani. Non si parla nei luoghi pubblici e pochi, al di fuori delle comunità dei sordi, l’hanno vista usare. Alimentando così miti e misteri, da ‘è tanto affascinante…’ a ‘sarà un linguaggio universale?’. Ma alimentando anche mille difficoltà: i pregiudizi e gli ostacoli che le persone sorde si trovano a dover affrontare nella nostra rumorosa comunità.”

