Sassari, il video della campagna di sensibilizzazione sulle difficoltà di uno studente sordo

Per portare avanti una campagna di sensibilizzazione sulle difficoltà che vive uno studente sordo nella frequenza delle lezioni universitarie, Claudia Porcu, ex studentessa universitaria sorda, ha realizzato, con la collaborazione della Facoltà di Economia dell’Università di Sassari, un video che, in maniera ironica e divertente, le mette in evidenza

Il video “Sono studente anche io” è stato pubblicato, oltre che in alcuni siti di informazione sociale, anche nello spazio web dell’Università di Sassari, di Ferrara e di Bologna

All’interno del video campeggia una frase di Lucio Anneo Seneca (“Non riflettiamo mai su quanto sia piacevole non chiedere mai”) e due frasi che spiegano il senso della campagna: “L’accesso alle lezioni è fondamentale per l’apprendimento. Evitiamo che si traduca in una minaccia per la dignità dello studente” e “Autonomia e partecipazione devono essere garantiti a tutti. Pensiamo e lavoriamo per un’università inclusiva”. (red)

(admaioramedia.it)