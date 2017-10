Può il mondo della disabilità sopravvivere con quanto percepisce dalla “misericordia” dello Stato?

Con Circolare del dicembre 2016 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, come gestore, eroga prestazioni di natura assistenziale agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi, ai sordomuti, agli invalidi, sprovvisti di redditi personali o di modesto importo (*).

Le famiglie di questi nostri concittadini sono ancora di più molto preoccupate per la carenza d’interventi di natura Legislativa, Sanitaria, soprattutto quelli che riguardano l’andamento economico, mentre i “rincari della vita” di questo 2017 si fanno sentire .

Mentre continua ad imperare il consumismo, l’edonismo, il materialismo, l’erotismo più sfrenato e via dicendo,” qualità che corrono e concorrono verso un superficialissimo effimero, è essenziale, doveroso non procrastinabile che le Autorità Pubbliche adottino opportuna vigilanza al fine di garantire ad ogni persona il diritto a continue specifiche cure fino al compimento naturale della vita ed a provvedere i “mezzi economici” per consentire di almeno sopravvivere.

Perché il delirio per gli animali che rispettiamo è intenso, per converso non c’è delirio per il mondo della sofferenza ?

Spesso le persone “vivono” nel consumismo eccessivo e continuo di beni materiali non valutando quante diseguaglianze economico e sociali vi sono nel mondo, dell’edonismo, della ricerca di beni e piaceri futuri ; nel materialismo per una creazione di un egoistico ordine sociale ed economico “pro domo mea”; nell’erotismo con forme di desideri e nella ricerca del piacere come fonte di soddisfazione spirituale e fisica : troviamo un superficialismo spaventoso che non si “sprofonda” nella considerazione delle cose, insomma un relativismo incessante che nega l’esistenza della realtà.

Si è chiuso un “ciclo politico”, senza dubbio caratterizzato dal mancato raggiungimento di tappe o traguardi significativi, mentre ora si apre un “nuovo scenario” con prospettive di grande interesse che ci auguriamo non siano nel segno della continuità di quelle sinergie negative fin oggi raggiunte, ma soprattutto dalle condizioni sociali in cui si trovano i disabili fisici e gli handicappati psichici e mentali, in genere il mondo della disabilità !

Nel momento in cui, ci dicono, che la nostra economia fa acqua da tutte le parti, il nostro status sociale è in “ebollizione”, la nostra Patria continua ad essere terra delle contraddizioni, terra martoriata dalle tante parole e vicissitudini, dove ogni giorno fanno capolino “problemi”, che non vengono risolti a causa di una mancata programmazione di priorità, aumento delle imposte, tasse, canone RAI fra poco, per quanti hanno invano pagato, luce, gas ed altre “trovate” : ci domandiamo perché deve pagare solo il semplice cittadino ?

Non vogliamo che il nostro dire sia male interpretato, né considerato che “provenga” da una colorazione più o meno politica : lungi da noi, perché la partitocrazia divide, mentre il buon senso, dovrebbe accomunare !

Mentre diminuisce la speranza per giorni migliori, ci predicano e ci ammanniscono le più belle parole e ci vogliono insegnare il significato ed il sentimento della solidarietà, ma siamo convinti che i Servizi Pubblici sono necessari e devono essere riveduti con criteri non solo obbedienti allo spending review, ma in un contesto che tenga concretezza, valori, moralità, etica, orientati, diretti al bene comune, non parole, parole, parole !

Solidarietà umana verso tutto e tutti, mentre qualche padre di famiglia si suicida per la disperazione, per la fame, per la situazione occupazionale, mentre qualche persona ruba al supermercato per necessità o perché l’importo della sua pensione non è all’altezza delle necessità, ecco che la Politica non dice nella urgenza di spending review, cioè di risparmio pubblico, quanto paga la “casta !

Si la casta politica : quanto ha pagato e paga ? Non si sà …o non ce lo vogliono dire !

Noi non siamo contrari a questi principi di solidarietà umana, non siamo contrari a principi e valori morali, non siamo contrari ad iniziative di dignità social-civile, ma siamo dell’opinione che la legge è uguale per tutti e non per pochi !

Siamo semplicemente perplessi e frastornati per come ci vengono prospettati i “ problemi”, per come e con quale leggerezza vengono affrontate situazioni .

Perplessi perché a volte vengono adottate soluzioni che non ci convincono e nel contempo ci frastornano.

Ed allora fermo restando le nostre perplessità, convinti che sia giusta una significativa e marcata solidarietà nonostante i tanti problemi economico-sociali e fiscali che ci attanagliano, tuttavia sorge spontanea una domanda : perché chi siede in “alto loco” anziché predicare non dà in prima persona il buon esempio di pratica solidarietà ? di diligenza del buon padre di famiglia ? di ampia solidarietà verso il proprio simile !

Gli italiani di questi atteggiamenti di stimolo e di solidarietà ne hanno visto pochi : il buon padre di famiglia prima di sacrificare i figli sacrifica se stesso!.

Gli atti umanitari d’urgenza e che riteniamo di assoluta priorità e di vera equità, come quelli che leggiamo, (*) vanno materializzati e lo vogliamo ricordare alla Politica col “P” maiuscolo, come sempre ricorda molto argutamente Papa Francesco .

Non siamo né razzisti, né qualunquisti : siamo soltanto obiettivi e realisti. Chi ha orecchie da intendere, intenda !

E con le parole del Santo Giovanni Paolo II°: “Andiamo avanti con speranza” e con noi l’opinione pubblica .

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

(*) Una vera vergogna leggere queste cifre ! Ma cosa fanno le Istituzioni : parole, parole, solo parole ???