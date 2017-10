Peri, gli occhiali che aiutano i non udenti a vedere i suoni

Dei led intorno alle lenti si illuminano quando rilevano un suono provenire introno a noi

“Vedere” i suoni sembra qualcosa di futuristico, ma che diventa di stringente attualità quando parliamo di non udenti. Ideati da una squadra di studenti della Singapore University of Technology and Design, Peri è un kit di microfoni e led da applicare sugli occhiali per farci vedere i suoni.

Ispirati ai videogiochi sparatutto in cui la direzione di un nemico o di un attacco viene segnalata con dei bagliori di luce ai lati dello schermo, gli occhiali dotati di Peri accendono dei led intorno alle lenti quando rilevano un suono diretto verso chi li indossa.

Al momento i Peri sono solo dei prototipi, ma hanno già vinto un James Dyson Award, il premio di Dyson per le idee più innovative. Un incentivo in più insomma affinché diventino presto realtà.

https://www.wired.it