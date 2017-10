Monte San Pietrangeli: Corso per Interpreti Performer LIS

Dopo averci regalato una serata indimenticabile con il gobbo di Notre Dame in LIS il 15 luglio scorso, Laura Santarelli decide di tornare a Monte San Pietrangeli ma stavolta nelle vesti di docente. Con lei tutto il suo staff di professionisti

Monte San Pietrangeli: L’Accademia Europea, fondata nel 2003, è l’unica scuola in Italia in grado di formare Interpreti Performer LIS. Obiettivo primario quello di creare dei professionisti capaci di incentivare e favorire l’inclusione dei Sordi nella società. Direttrice dei corsi è Laura Santarelli, Interprete LIS del TG1 e figlia di Benedetto Santarelli, emblema della Lingua dei Segni Italiana e mentore di tanti studenti che ancora oggi passano per il circolo anziani Sordi “Tommaso Silvestri” di Roma.

È al suo fianco che Laura, giovanissima, ha mosso i primi passi nel mondo dell’insegnamento. A lei va il merito di aver ideato e diretto il Notre Dame de Paris in LIS, il primo spettacolo al mondo a essere stato tradotto nella Lingua dei Segni. L’Accademia ha ricevuto ben quattro medaglie al merito dal Presidente della Repubblica e due da Boldrini e Grasso per l’alto valore artistico, sociale e culturale delle iniziative promosse a favore delle persone sorde.

Due i punti forza della scuola: preparare gli allievi ai linguaggi settoriali e in ambito artistico e musicale. Portare un corso di tale livello nelle Marche sarebbe un orgoglio oltreché un’opportunità per quanti non possono raggiungere la sede centrale a Roma.

Unica procedura per iscriversi è tramite contatto telefonico o via mail:

Giampiero 3477271852

Mail: info@aesilis.it

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.accademiaeuropeascuolainterpretilis.it

