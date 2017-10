MED-EL celebra la Festa dei Nonni: prevenzione e screening fondamentali per affrontare la sordità, anche negli anziani

Milano, 2 ottobre 2017 – In occasione della festa dei nonni, che si celebra oggi, MED-EL, leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito, scende in campo per aumentare la consapevolezza di fronte alla perdita di udito nella terza età, sottolineando l’importanza di prevenzione e diagnosi nell’ affrontare uno dei problemi sanitari e sociali più importanti che colpisce la società di oggi.

Comunicato stampa del MED-EL Celebra la festa dei Nonni

Secondo il rapporto dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità , infatti, oggi 360 milioni di persone nel mondo – circa il 5% dell’intera popolazione mondiale – sono affette da disabilità uditive di livello medio e grave. Inoltre, la ricerca dimostra che la perdita dell’udito impatta sensibilmente sulla vita dell’individuo, conducendo, se non curata, all’isolamento sociale, declino cognitivo e demenza, con effetti impattanti anche sull’equilibrio e la mobilità.[i],[ii],[iii],[iv]

Anche se si è propensi a pensare che la sordità sia una conseguenza naturale del processo di invecchiamento, i suoi sintomi non vanno né sottovalutati né ignorati.

Dal 2010, in Europa, l’incidenza della perdita di udito negli adulti con più di 65 anni è aumentata di oltre il 18%[v], e secondo quanto stimato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2020 aumenterà del 50%[vi]. Questo significa che in Italia, circa 7 milioni di persone dai 65 anni dovrà convivere con problemi all’udito.

Nonostante questo, occorre lavorare molto ancora molto per fornire le giuste soluzioni a chi è affetto da questa disabilità, incoraggiando le persone, soprattutto coloro che presentano i primi sintomi, a recarsi dal proprio medico per un controllo e una diagnosi accurata. Oggi sono disponibili tantissime soluzioni per il trattamento della sordità, più o meno grave, non solo gli apparecchi acustici, ma anche gli impianti, che possono essere inseriti a qualunque età; le ultime ricerche indicano che in Italia solo il 3% di coloro che è affetto da perdita di udito accede ad un trattamento per curare la sordità, mentre il restante 97% non ha mai ricevuto un trattamento.

“Sappiamo che la perdita dell’udito può avere un effetto profondo sulla vita delle persone e, come dimostrano studi e ricerche scientifiche, la sordità è strettamente legata ad una serie di altre gravi patologie che non vanno a ledere solo l’udito”, ha dichiarato il Dr. Christian Streitberger, Chirurgo Otorinolaringoiatra specializzato nella cura della sordità nell’adulto. “Nonostante questo, il numero di persone che riusciamo a trattare è molto basso” ha continuato Streitberger. “Per questo, in una giornata

come quella di oggi, dove si celebra una delle figure più importanti nella vita di ognuno di noi, ovvero quella dei nonni, è fondamentale ricordare l’importanza della diagnosi preventiva, anche nell’anziano. ”

MED-EL lavora costantemente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della perdita dell’udito e aderisce, come partner ufficiale, nella tappa del 22 ottobre a Firenze, alla campagna italiana Nonno Ascoltami, per supportare le famiglie a incoraggiare gli anziani a effettuare uno screening dell’udito, per arrivare rapidamente ad una diagnosi.

Carfi, Ilaria