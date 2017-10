MED-EL al fianco di Nonno Ascoltami

Milano, 19 ottobre 2017 – Per la prima volta la Toscana ospita l’evento “Nonno Ascoltami!”, Campagna nazionale per la prevenzione dei disturbi dell’udito, che domenica 22 ottobre approda a Firenze, in piazza Annigoni, dalle 10 alle 19.

MED-EL, leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito, lavora costantemente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della perdita dell’udito e aderisce come partner ufficiale della manifestazione e sponsor tecnico della tappa fiorentina.

Specialisti audiometristi saranno presenti nelle tende di Nonno Ascoltami messe a disposizione da Croce Rossa e Misericordia per un’attività di consulto e indirizzamento verso le possibili e migliori soluzioni tecnologiche a supporto delle disabilità uditive.

Il Dott. Franco Trabalzini, medico chirurgo esperto in otorinolaringoiatria pediatrica, sarà presente tutta la giornata per visistare chiunque voglia sottoporsi ad uno screening preventivo dell’udito; e che afferma:

“Nonno Ascoltami: a chi è rivolta questa frase? Oggi i nonni sono per molti bambini il riferimento principale a cui rivolgersi per avere una risposta alle tante domande che solo i piccoli sanno porre; sono la guida dei nostri bambini. Immaginate come sarebbe se il nonno non fosse in grado di ascoltare il suo nipotino a causa di una disabilità uditiva o il bambino invece non potesse esprimersi perché , per la stessa disabilità, non fosse riuscito a sviluppare un linguaggio adatto a farsi capire? Per questo, Nonno Ascoltami è un’occasione unica per sensibilizzare i nonni sull’importanza di poter continuare ad essere una guida per i loro piccoli e aiutare questi ultimi ad avere la possibilità di ascoltarli”.

Anche se si è propensi a pensare che la sordità sia una conseguenza naturale del processo di invecchiamento, i suoi sintomi non vanno né sottovalutati né ignorati; è fondamentale incoraggiare le persone, soprattutto coloro che presentano i primi sintomi, a recarsi dal proprio medico per un controllo e una diagnosi accurata. “L’occasione che ci offre Nonno Ascoltami è unica per sensibilizzare anche il largo pubblico sull’importanza della diagnosi preventiva. Oggi sono disponibili tantissime soluzioni per il trattamento della sordità, più o meno grave, non solo gli apparecchi acustici, ma anche gli impianti, che possono essere inseriti a qualunque età”, aggiunge Sergio Panizza, Direttore MED-EL Italia.

L’IPOACUSIA IN CIFRE

L’ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, oltre 7 milioni solo in Italia.

Ogni giorno nel nostro Paese 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge due persone su tre oltre i 65 anni. Di questi il 75% non porta una protesi acustica e in genere impiegano tra i 5 e i 7 anni prima di accettare il problema e rivolgersi a uno specialista*.

Nonno Ascoltami è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute e realizzata con il supporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), è arrivata quest’anno alla sua ottava edizione e ha visto il coinvolgimento di 16 regioni, 37 città e 10 milioni di cittadini in tutta Italia.

I NUMERI DI “NONNO ASCOLTAMI!”

10 milioni di persone raggiunte dal messaggio di prevenzione

di persone raggiunte dal messaggio di prevenzione 6 domeniche , 16 regioni e 37 piazze in Italia

, e in Italia 7mila controlli dell’udito effettuati nel 2016

controlli dell’udito effettuati nel 2016 50 strutture ospedaliere coinvolte

strutture ospedaliere coinvolte 18 partner

partner oltre 150 medici specialisti in piazza

medici specialisti in piazza più di 200 specialisti dell’udito

specialisti dell’udito oltre 1.000 volontari

Per saperne di più sui sintomi e provare il test online dell’udito: http://www.medel.com/hearing-test/

* Dati ANIFA-ASSOBIOMEDICA

