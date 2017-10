La famiglia Belier, trama e curiosità sull’originale film stasera su Rai3

Questa sera su Rai3 alle 21.15 va in onda La famiglia Bélier (La Famille Bélier), film commedia francese del 2014. Il programma può essere seguito anche in live streaming tramite pc, tablet e smartphone su RaiPlay.





La famiglia Bélier: trama

I Bélier sono una famiglia particolare. Sono tutti sordomuti ad eccezione di Paula, sedicenne e primogenita, presenza indispensabile per la sua famiglia: infatti si ritrova quotidianamente a ricoprire il ruolo di interprete dei genitori, soprattutto perché la famiglia Bélier possiede e gestisce una fattoria. Un bel giorno, spronata dal suo insegnante di musica che crede molto nelle sue doti canore, Paula decide di partecipare al concorso canoro di Radio France, ma la decisione comporta il suo allontanamento dalla famiglia …

La famiglia Bélier: trailer

La famiglia Bélier: cast e personaggi

Louane Emera è Paula Bélier, Karin Viard è Gigi Bélier, François Damiens è Rodolphe Bélier, Luca Gelberg è Quentin Bélier, Eric Elmosnino è Fabien Thomasson.

La famiglia Bélier: curiosità

La protagonista Louane Emera, al suo esordio cinematografico, è stata scelta direttamente dal regista che l’ha vista nella trasmissione tv The Voice, dopo che un provino su 80 candidate adolescenti non è servito a individuare un soggetto adatto. L’attrice si aggiudica con questa recitazione il premio César. La parte esige che l’attrice impari la lingua dei segni; le lezioni impegnano in maniera intensiva, quattro ore al giorno per oltre quattro mesi.

Secondo l’attrice francese sorda Emmanuelle Laborit, il film ha creato degli stereotipi negativi alla comunità, alla cultura ed all’identità. Secondo The Guardian il film è un insulto alla comunità sorda. Per il Premiere è stato irrispettoso nei confronti della cultura sorda e della lingua dei segni francese.