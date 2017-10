InfoVisione – Una ragazza non vedente senza occhi

Abbiamo ricevuto una richiesta di informazioni per una ragazza di 4 anni, nata senza occhi. Come e se InfoVisione avrebbe potuto aiutare.

La nostra risposta è stata la seguente:

‘InfoVisione è un metodo sviluppato 18 anni fa da Mark Komissarov. All’inizio, è stato progettato appositamente per i non vedenti. Se la persona ha gli occhi o no, non fa differenza per il nostro metodo, perché insegniamo ai bambini e alla gente di vedere senza di loro.

Fino ad ora abbiamo avuto molti casi di non vedenti di tutte le età, due senza occhi: un bambino e un uomo di 57 anni.

Questo metodo sorprendente funziona per tutti, indipendentemente dalle condizioni visive iniziali, se i genitori imparano da noi come sostenere gli ulteriori cambiamenti nel loro bambino.’

Speriamo che i genitori della bambina decidano di venire da noi.

https://www.facebook.com/vedere.senza.occhi.InfoVisione/videos/1684587665178705/

Inviata da Loredana Campara