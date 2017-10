Bello, elegante, testardo. Il Dalmata è un cane dal grande fascino, con quel mantello a macchie e la falcata lunga, ma non è per tutti. Parliamo, infatti, di una razza che ha bisogno di molte attenzioni, non tanto sul piano dell’igiene e della salute, quanto proprio dell’affetto e dell’educazione: questo cane, infatti, è molto intelligente e orgoglioso, due qualità che lo rendono un animale poco adatto ai padroni privi di polso fermo.

È inoltre un animale pieno d’energia ed estremamente vivace: se non fa moto, dunque, rischia di sfogare questa sua vitalità in casa, diventando iperattivo, dispettoso e distruttivo con l’ambiente in cui vive. Se pensate di prenderne uno, dunque, siate certi di potergli dedicare del tempo per portarlo a fare lunghe passeggiate o per giocare con lui. Se riuscirete a dedicargli queste attenzioni, il Dalmata vi ricambierà con un affetto infinito e con un’affinità intellettiva davvero rara nel mondo canino. Per queste sue caratteristiche, è un cane perfetto per condividere la casa con i bambini: con loro sa essere tranquillo e protettivo, oltre che giocherellone.

Quanto alla salute, non parliamo di un cane particolarmente delicato: unico vero problema riguarda l’udito, la statistica dice che un Dalmata su 12 invecchiando soffre di problemi di sordità.

http://www.tio.ch/