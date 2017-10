Giornata Nazionale Persone Down e Progetto New Social Sea!

Domenica 8 ottobre l’Associazione Cepim sarà presente al Porto Antico, calata Falcone-Borsellino, dalle 10,00 alle 18,00 offrendo un messaggio di cioccolato, realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e solidale, in cambio di un contributo.

GENOVA, 3 ottobre – I fondi raccolti durante la Giornatasaranno utilizzati per finanziare progetti di inclusione e autonomia dedicati a persone con sindrome di Down

Comunicato stampa del Cepim e Social Sea!

Sempre domenica dalle 10 alle 16 tutte le persone down che prenderanno parte alla raccolta fondi, potranno uscire gratuitamente in barca a vela per una veleggiata fuori dal Porto, grazie al progetto NewSocialSea ideato da Lidia Schichter e Club Vela Camogli per avvicinare le persone con disabilità agli sport acquatici quali la vela e la canoa.

In duecento piazze italiane un messaggio di cioccolato in cambio di un contributo per sostenere i progetti di autonomia delle associazioni aderenti al CoorDown e per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sereno alle persone con sindrome di Down.

La Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down si celebra ogni seconda domenica di ottobre, dal 2003, in tutta Italia con l’obiettivo di promuovere una cultura della diversità, abbattere i pregiudizi e difendere i diritti delle persone con sindrome di Down.

Le persone con sindrome di Down non hanno bisogni speciali. Hanno bisogni umani, gli stessi d i chiunque altro: studiare, lavorare, avere delle opportunità, far sentire la propria voce ed essere ascoltati. Possono aver bisogno di un sostegno, qualche volta di assistenza vera e propria, ma questo non rende speciali le loro esigenze. Sono questi i temi a cui è dedicata l’edizione di quest’anno della Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, promossa da CoorDown Onlus, il coordinamento nazionale delle organizzazioni che si occupano di sindrome di Down, a cui l’Associazione Cepim aderisce.

L’Associazione Cepim, nata a Genova nel 1974 grazie all’impegno di alcune giovani famiglie di bimbi con sindrome di Down, lavora da oltre 40 anni per contribuire a un profondo cambiamento culturale e favorire la partecipazione e la piena inclusione delle persone con sindrome di Down nel contesto sociale nel quale vivono. L’Associazione Cepim nel 2013 ha dato vita alla FONDAZIONE CEPIM che, in continuità con il lavoro svolto dall’Associazione stessa, oggi gestisce servizi accreditati con il SSN e gratuiti per le famiglie, per l’integrazione non solo per persone con la Sindrome di Down ma anche per le altre patologie di ritardo intellettivo di origine genetica.

La Fondazione segue, fin dalla primissima infanzia, oltre 300 bambini e adulti liguri attraverso la gestione diretta di una serie di servizi per favorirne la crescita e lo sviluppo, l’acquisizione di competenze e di un’autonomia personale necessarie ad affrontare la vita adulta e facilitarne l’integrazione sociale a tutti i livelli. Attraverso l’intervento precoce, l’affiancamento alla scuola, la formazione professionale e il sostegno nell’inserimento lavorativo, è possibile per ogni ragazzo avviare un proprio Progetto di Vita Personalizzato.

Per informazioni

Cristina Pivetta, Presidente Cepim

email cristina.pivetta@fondazionecepim.it

Lidia