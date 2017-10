Croce Verde Torino promuove la salute conferenza sul corretto uso dei grassi in cucina

Le Dame Patronesse della Croce Verde Torino invitano alla conferenza I grassi “buoni”, il corretto uso dei grassi in cucina che si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 20.45 presso la sede della Croce Verde in via Dorè 4 a Torino.

Continua in Croce Verde Torino il ciclo di incontri volti alla promozione della salute a cura della nutrizionista, Serafina Petrocca. La dottoressa Petrocca il 27 ottobre interverrà sulla giusta scelta dei grassi alimentari ai fini di un corretto funzionamento dell’organismo.

I grassi infatti si differenziano in base all’origine, alla lavorazione, al valore nutrizionale e ad altri parametri che influiscono sulla nostra salute.

L’ingresso è libero, il ricavato delle eventuali offerte andrà in un fondo della Croce Verde Torino per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il soccorso. Per informazioni: Tel.: 0116504644 – 3311546955

La Croce Verde Torino aderente all’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ha appena festeggiato i 110 anni di fondazione. Grazie ai suoi 1.356 volontari e 76 dipendenti effettua oltre 78mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 1.280.000 chilometri. La Croce Verde Torino conta cinque sedi operative distaccate nei comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria Reale, dispone di 53 ambulanze, 3 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 28 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile. Dal 1907 insieme ai cittadini nello spirito di “Ci siamo sempre … Incontriamoci mai”

Grugliasco (To), 17 ottobre 2017

